25 Şubat 2019, 17:19
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Nitelikli Eleman İhtiyacımızın Karşılanması Adına Büyük Mesafe Almış...

- Düzenlenen iş birliği imza töreni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması İmzaların atılması Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme İş Birliği Protokolü İmza Töreni düzenlendi.

- Düzenlenen iş birliği imza töreni
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması
İmzaların atılması
Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme İş Birliği Protokolü İmza Töreni düzenlendi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, düzenlenen törende konuştu. Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA