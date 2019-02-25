Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Nitelikli Eleman İhtiyacımızın Karşılanması Adına Büyük Mesafe Almış...

- Düzenlenen iş birliği imza töreni</br> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/milli-egitim-bakani/' title='Milli Eğitim Bakanı'>Milli Eğitim Bakanı</a> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/ziya-selcuk/' title='Ziya Selçuk'>Ziya Selçuk</a>'un konuşması</br>İmzaların atılması</br>Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme İş Birliği Protokolü İmza Töreni düzenlendi. <a class='keyword' href='/milli-egitim-bakani/' title='Milli Eğitim Bakanı'>Milli Eğitim Bakanı</a> <a class='keyword' href='/ziya-selcuk/' title='Ziya Selçuk'>Ziya Selçuk</a>, düzenlenen törende konuştu.