Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Öğrencilerimizin Yarışmalarını Seyredince Gelecek İçin Umutlanmak Daha...

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un folklor gösterisiyle karşılanması</br>Bakan Selçuk'un gençlerle sohbet etmesi</br>Bakan Selçuk'un programın yapıldığı salona gelmesi</br>Katılımcılardan detay görüntüler</br>Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması</br>Bakan Selçuk'un ödül alan öğrencilere ödüllerini vermesi</br>Bakan Selçuk'un bisiklete binmesi</br>Toplu fotoğraf çekimi ADANA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çukurova Üniversitesi'nde düzenlenen TÜBİTAK 50. Lise Öğrenciler Araştırma Projeleri Yarışması Bölgesel Sergi ve Ödül Töreni'ne katıldı.