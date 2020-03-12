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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Öğrencilerin sınavları dahil hiçbir şekilde mağdur olmamaları için...

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Öğrencilerin sınavları dahil hiçbir şekilde mağdur olmamaları için gereken her türlü senaryolar hazır."

12.03.2020 21:12 | Son Güncelleme: 12.03.2020 21:12
Milli Eğitim Bakanı Selçuk:

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Öğrencilerin sınavları dahil hiçbir şekilde mağdur olmamaları için gereken her türlü senaryolar hazır."

Kaynak: AA

Etiketler : Ziya Selçuk, Güncel

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