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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğretmenlerle buluştu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Hatay'da düzenlenen "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" programına katıldı.

12.01.2020 18:01 | Son Güncelleme: 12.01.2020 18:02
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'da düzenlenen "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" programına katıldı.
Bakan Selçuk, Hatay'daki programları kapsamında AK Parti İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi.
Daha sonra bir otelde düzenlenen "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" programına geçen Selçuk, etkinlik öncesi Kültür ve Turizm Bakanlığı 2019 Özel Ödülü'ne layık görülen Antakya Medeniyetler Korosu'nun seslendirdiği eserleri dinledi.
Konser sonrası Antakya Medeniyetler Korosu Derneği Başkanı Yılmaz Özfırat'ı tebrik eden Selçuk, koro üyeleriyle de hatıra fotoğrafı çektirdi.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk ardından öğretmenlerin katılımıyla basına kapalı gerçekleştirilen "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" programına katıldı.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğretmenlerle buluştu

Ziya Selçuk, Selçuk, Hatay, Güncel

Kaynak: AA


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