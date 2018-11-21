21 Kasım 2018, 11:49
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Okullarımızda Sporun Büyük Bir İvmeyle Geliştirilmesi Gerekiyor"

- TVF Başkent Voleybol Salonu "Voleybol Her Yerde" projesinin tanıtımı Salondaki öğrencilerden detay Bakanların salona girmesi Bakanların protokole oturması Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk...

- TVF Başkent Voleybol Salonu
"Voleybol Her Yerde" projesinin tanıtımı
Salondaki öğrencilerden detay
Bakanların salona girmesi
Bakanların protokole oturması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın katılımıyla, her iki bakanlık ve federasyon arasında, Türk voleybolunun geliştirilmesine yönelik projelerin oluşturulmasını, voleybol sporunun gelişmesini ve yaygınlaşmasını sağlamayı amaçlayan "Voleybol Her Yerde" projesinin tanıtımı, TVF Başkent Voleybol Salonu'nda yapıldı. voleybol,Türkiye Voleybol Federasyonu,Ziya Selçuk
21 Kasım 2018 Çarşamba 11:49



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