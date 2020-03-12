Milli Eğitim Bakanı Selçuk, okulların tatil olmasıyla ilgili detayları açıkladı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, okulların tatil olmasıyla ilgili detayları açıkladı Bakan Selçuk: "23 Mart'tan sonra uzaktan eğitim başlayacak" "Bakanlığa bağlı tüm ana sınıf ve kreşler koronavirüs önlemleri kapsamında tatil" "Ülke genelindeki tüm okulların Nisan ayındaki ara tatilin öne...
12.03.2020 22:10 | Son Güncelleme: 12.03.2020 22:14
Milli Eğitim Bakanı Selçuk , okulların tatil olmasıyla ilgili detayları açıkladıBakan Selçuk: "23 Mart'tan sonra uzaktan eğitim başlayacak""Bakanlığa bağlı tüm ana sınıf ve kreşler koronavirüs önlemleri kapsamında tatil""Ülke genelindeki tüm okulların Nisan ayındaki ara tatilin öne alınarak, pazartesiden itibaren 1 hafta tatil edilmesi kararlaştırılmıştır. Tüm dünyaya örnek olan ülkemiz, uzaktan öğrenme sistemi ile özel olarak hazırlanan televizyon ve internet ders programları ile hazırdır. 16-30 Mart arasındaki 2 haftalık tatilde öğrencilerin evlerinde dinlenmesini rica ediyoruz""Eğitim Bilişim Ağı kullanımında bütün operatörlerden ücretsiz 3 GB internet erişimi sağlanacaktır""Eğitimler İnternet üzerinden ve TRT aracılığı ile öğrencilere sunulacak""Pazar günü öğretmenlerimiz için yapılacak sınav için bir iptal söz konusu değil"
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Kaynak: İHA
Etiketler : Ziya Selçuk, 23 Mart, Selçuk, Genel
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