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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Ortak bir açıklama yapılınca hep beraber göreceğiz"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: (Okullar ile ilgili soru) "Ortak bir açıklama yapılınca hep beraber göreceğiz"

11.03.2020 20:11 | Son Güncelleme: 11.03.2020 20:11
Milli Eğitim Bakanı Selçuk:
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: (Okullar ile ilgili soru) "Ortak bir açıklama yapılınca hep beraber göreceğiz"

Kaynak: İHA

Etiketler : Ziya Selçuk, Genel

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