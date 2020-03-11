Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Ortak bir açıklama yapılınca hep beraber göreceğiz"
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: (Okullar ile ilgili soru) "Ortak bir açıklama yapılınca hep beraber göreceğiz"
11.03.2020 20:11 | Son Güncelleme: 11.03.2020 20:11
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: (Okullar ile ilgili soru) "Ortak bir açıklama yapılınca hep beraber göreceğiz"
Kaynak: İHA
Etiketler : Ziya Selçuk, Genel
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