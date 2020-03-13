Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Özel öğretim kursları, rehabilitasyon merkezleri ve sürücü kursu gibi...
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Özel öğretim kursları, rehabilitasyon merkezleri ve sürücü kursu gibi kurumlar da 16-30 Mart'ta tatil olacak.
13.03.2020 17:10 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:10
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Özel öğretim kursları, rehabilitasyon merkezleri ve sürücü kursu gibi kurumlar da 16-30 Mart'ta tatil olacak."
Kaynak: AA
Etiketler : Ziya Selçuk, Güncel
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