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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Özel öğretim kursları, rehabilitasyon merkezleri ve sürücü kursu gibi...

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Özel öğretim kursları, rehabilitasyon merkezleri ve sürücü kursu gibi kurumlar da 16-30 Mart'ta tatil olacak.

13.03.2020 17:10 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:10
Milli Eğitim Bakanı Selçuk:
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Özel öğretim kursları, rehabilitasyon merkezleri ve sürücü kursu gibi kurumlar da 16-30 Mart'ta tatil olacak."

Kaynak: AA

Etiketler : Ziya Selçuk, Güncel

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