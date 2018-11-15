15 Kasım 2018 Perşembe 13:04



15 Kasım 2018 Perşembe 13:04

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Suriyeli 600 binin üzerinde öğrenci var"ANTALYA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak yüzbinlerce çocuğun okullaşması konusunda tedbirler alıyoruz. Finlandiya'nın tüm öğrencilerinin sayısı 600 binin altında, bizde ise sadece Suriyeli çocuklarla ilgili öğrenci sayısı 600 binin üzerinde" dedi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm merkezindeki bir otelde düzenlenen 62. Türkiye Milli Pediatri Kongresi'ne katıldı.Çocuk İstismarı ve İhmali Çalıştayı'nın da düzenlendiği kongrede konuşan Bakan Selçuk, çocukla ilgili alınan ker karanın çocuğun yararına olması gerektiğini söyledi. Çocuk İstismarı ve İhmali Kongresi'nin düzenlenmesini çok önemli olduğunu ifade eden Bakan Selçuk, "çocukla ilgili alacağımız her kararın yetişkinlerin kariyerleri, endüstrinin ihtiyaçları, benzeri perspektifleri açısından değil çocuğun yararı açısından olmalı. 1983 yılında yüksek lisans temiz ile ilgili çalışırken hocam bana öneride bulundu. Yeni bir konu var çocuk istismarı ve ihmali. Bu konu Türkiye'de hiç işlenmedi ilk olacak. Bu konuyla ilgili bir tez yapar mısın dedi. Konuyu hiç anlamamıştım ama hocam istediği için tamam dedim. Fakat sonradan anladım ki Türkiye'de yaptığımız o ilk tez aslında o dönemde Türkiye'nin günceli olmasa da hayati bir değer taşıyormuş. Bu bakımdan çocuklarla ilgili risklerde çok önemli" dedi.Suriyeli öğrenci sayısıBakan Ziya Selçuk şöyle devam etti: "Milli Eğitim Bakanlığı olarak yüzbinlerce çocuğun okullaşması konusunda tedbirler alıyoruz. Finlandiya'nın tüm öğrencilerinin sayısı 600 binin altında, bizde ise sadece Suriyeli çocuklarla ilgili öğrenci sayısı 600 binin üzerinde. Biz tabi onları mülteci kelimesinin içine sıkıştırmak yerine onlara misafirlerimiz diyoruz. Bu bağlamda da bu çocukların Türkiye için kendi ülkeleri ve insanlık için daha yararlı olmalarını değerlendiriyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak çocuğun bütünsel gelişiminin hizmetinde olan herkesin desteğini önemsiyoruz."Bakan Selçuk, daha sonra Aksu ilçesinde yer alan Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.