Milli Eğitim Bakanlığı 23 Nisan için evden katılınacak program hazırlıyor

Koronavirüs sebebiyle okulların tatil edilmesinin ardından, öğrenciler internet ve televizyon üzerinden uzaktan eğitim almaya başladı. Okulların tatil edilmesi sebebiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için etkinlik düzenlenip düzenlenmeyeceği tartışma konusu olmuştu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 23 Nisan etkinlikleri için evden katılınabilecek bir program düzenleneceğini açıkladı.

"COŞKUMUZDAN KAYBETMEYECEĞİMİZ BİR PROGRAM HAZIRLIYORUZ"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu yılki 23 Nisan kutlamalarına ilişkin, "Evden katılabileceğimiz, aynı coşkuyu hissedebileceğimiz, neşemizden, sevgimizden, coşkumuzdan kaybetmeyeceğimiz bir program hazırlıyoruz." ifadesini kullandı.

"BAYRAM BİZİMDİR"

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın bu yıl 100'üncü yılının kutlanacağını hatırlattı.

Bu kapsamda, aylar öncesinden hazırlık yapıldığına işaret eden Selçuk, "Ama evlerdeyiz. Şimdi evden katılabileceğimiz, aynı coşkuyu hissedebileceğimiz, neşemizden, sevgimizden, coşkumuzdan kaybetmeyeceğimiz bir program hazırlıyoruz. Bayram bizimdir." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA