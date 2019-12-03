Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan Bursa'da özel eğitim anaokulu açılışı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bursa
'da yapımı tamamlanan özel eğitim anaokulunun açılışını yaptı.
Selçuk, merkez Osmangazi
ilçesindeki Şerife Bacı Özel Eğitim Anaokulu'na gelişinde kendisini karşılayan engelli çocuklara hediyeler verdi.
Kurdeleyi kesip okulun açılışını gerçekleştiren Selçuk, binayı gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Bursa'da eğitime katkıları bulunan hayırseverlere plaket veren Selçuk, AK Parti Bursa İl Başkanlığına da ziyarette bulundu.
Bakan Selçuk'a programlarında Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger ve milletvekilleri eşlik etti.