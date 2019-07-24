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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan eğitime katkı sağlayanlara plaket

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitime katkı sağlayanlara teşekkür plaketi verdi.

24.07.2019 19:10 Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan eğitime katkı sağlayanlara plaket
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitime katkı sağlayanlara teşekkür plaketi verdi.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Siirt'e gelen Bakan Selçuk, bir otelde hayırseverler, iş insanları ve sivil toplum kuruluşu yöneticileriyle yemekte bir araya geldi.
Eğitimde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Selçuk, eğitime herkesin katkı sunması gerektiğine dikkati çekerek, Siirtli iş adamı Ethem Sancak tarafından her biri yaklaşık 150 bin lira değerinde 45 Tasarım Beceri Atölyeleri'nin kurulacağını anımsattı.
Programda, Vali Ali Fuat Atik ve AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören de birer konuşma yaptı.
Bakan Selçuk, programın sonunda eğitime katkı sağlayanlara teşekkür plaketi verdi.
Programa, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, AK Parti İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu ve Memur-Sen İl Temsilcisi Murat Şeker de katıldı.

Sivil Toplum Kuruluşu, Ziya Selçuk, Selçuk, Siirt, Güncel

Kaynak: AA

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