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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan gençlere "hayat eve sığar" çağrısı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, lise öğrencilerinin evlerinde gitar çalarak seslendirdiği videoyu paylaşarak, "Gençler, evde kalırken kendinizi ifade etmekten geri kalmayın.

04.04.2020 17:20 | Son Güncelleme: 04.04.2020 17:22
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, lise öğrencilerinin evlerinde gitar çalarak seslendirdiği videoyu paylaşarak, "Gençler, evde kalırken kendinizi ifade etmekten geri kalmayın. Hayat eve sığar. Hep birlikte evde söyleyelim şarkılarımızı, türkülerimizi, etkinliklerimizi, duygularımızı paylaşalım." ifadelerini kullandı.
Selçuk, Twitter hesabından lise öğrencilerinin evlerinde gitarlarıyla "Çayır çimen geze geze" türküsünün sözlerini "evde kal" temasına uyarlayarak seslendirdiği videoyu paylaştı.
Bakan Selçuk, bu paylaşımına, "Sevgili gençler, #EvdeKal'ırken kendinizi ifade etmekten geri kalmayın. Bakın Özden Cengiz Anadolu Lisesinden arkadaşlarınız sizlerle ne paylaşmamı istedi. #HayatEveSığar hep birlikte #EvdeSöyle'yelim şarkılarımızı, türkülerimizi, etkinliklerimizi, duygularımızı paylaşalım." notunu düştü.
Lise öğrencilerinin seslendirdikleri şarkıda, "Hayat eve sığar elbet. Kal evinde biraz sabret. Oku, çalış, geliş, üret; tatil değil eğitim. Ülkemizi seviyoruz, kendimizi koruyoruz, evimizde kalıyoruz." sözleri yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Selçuk’tan gençlere ’hayat eve sığar’ çağrısı

Kaynak: AA

Etiketler: Ziya Selçuk, Twitter, Selçuk, Güncel

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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan gençlere "hayat eve sığar" çağrısı
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Haberler ›› Güncel ››Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan gençlere 'hayat eve sığar' çağrısı - Haberler

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