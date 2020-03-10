Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'korona virüs tedbirleri' açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Korona virüs tedbirleri kapsamında okullarımızdaki eğitim sürecinin planlanması hususunda Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerimiz devam etmektedir" dedi.
10.03.2020 23:20 | Son Güncelleme: 10.03.2020 23:20
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Korona virüs tedbirleri kapsamında okullarımızdaki eğitim sürecinin planlanması hususunda Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerimiz devam etmektedir" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Korona virüs tedbirleri kapsamında okullarımızdaki eğitim sürecinin planlanması hususunda Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerimiz devam etmektedir. Okulların tatil takvimiyle ilgili resmi kaynaklar dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica ediyorum" ifadelerini kullandı.
(Muhammet Mücahit Dereli/İHA)
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Korona virüs tedbirleri kapsamında okullarımızdaki eğitim sürecinin planlanması hususunda Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerimiz devam etmektedir. Okulların tatil takvimiyle ilgili resmi kaynaklar dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica ediyorum" ifadelerini kullandı.
(Muhammet Mücahit Dereli/İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler : Sağlık Bakanlığı, Ziya Selçuk, Twitter, Güncel
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