Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan öğrencilere koronavirüs sözü: İlk teneffüs 40 dakika olacak
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 salgını nedeniyle okulların kapatılmasının ardından öğrencilere okula döndükleri ilk günün teneffüsünün 40 dakika olacağı sözü verdi.
17.03.2020 20:19 | Son Güncelleme: 17.03.2020 20:19
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 salgını nedeniyle okulların kapatılmasının ardından öğrencilere okula döndükleri ilk günün teneffüsünün 40 dakika olacağı sözünü verdi.
Selçuk, salı günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız" ifadelerini kullandı.
Selçuk, salı günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız" ifadelerini kullandı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Koronavirüs, Ziya Selçuk, Selçuk, Dünya
Manşet
Haberler
Haberler
Rize'de umreden dönen 438 kişinin test sonuçları negatif çıktı
Haberler
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan hükümete koronavirüs çağrısı
Haberler
Son dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 500'e yükseldi
Haberler
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Haberler
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya, İngiltere ve Fransa liderleriyle yaptığı telekonferans sona erdi
Haberler
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
Haberler
Son Dakika: BDDK, vatandaşlara ve esnafa kredi ödemelerinde kolaylık sağladı
Haberler
Trabzonspor, John Obi Mikel'in sözleşmesini feshetti