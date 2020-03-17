Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan öğrencilere 40 dakika teneffüs sözü
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum.
17.03.2020 17:44 | Son Güncelleme: 17.03.2020 18:02
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız." ifadelerini kullandı.
Bakan Selçuk, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Selçuk, el yazısıyla "Okula döndüğünüz gün ilk teneffüs 40 dakika. Söz." yazdığı kağıdın görüntüsünü Twitter hesabından paylaşarak "Çocuklar, evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız." ifadesine yer verdi.
Bakan Selçuk, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Selçuk, el yazısıyla "Okula döndüğünüz gün ilk teneffüs 40 dakika. Söz." yazdığı kağıdın görüntüsünü Twitter hesabından paylaşarak "Çocuklar, evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız." ifadesine yer verdi.
Kaynak: AA
Etiketler : Ziya Selçuk, Twitter, Selçuk, Güncel
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