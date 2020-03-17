Menü
Haberler ›› Güncel ››Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan öğrencilere 40 dakika teneffüs sözü - Güncel

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan öğrencilere 40 dakika teneffüs sözü

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum.

17.03.2020 17:44 | Son Güncelleme: 17.03.2020 18:02
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan öğrencilere 40 dakika teneffüs sözü
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız." ifadelerini kullandı.
Bakan Selçuk, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Selçuk, el yazısıyla "Okula döndüğünüz gün ilk teneffüs 40 dakika. Söz." yazdığı kağıdın görüntüsünü Twitter hesabından paylaşarak "Çocuklar, evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA

Etiketler : Ziya Selçuk, Twitter, Selçuk, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Muhabir, canlı yayında koronavirüs sebebiyle bir anda yere yığıldı Güncel
Muhabir, canlı yayında koronavirüs sebebiyle bir anda yere yığıldı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya, İngiltere ve Fransa liderleriyle yaptığı telekonferans sona erdi Güncel
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya, İngiltere ve Fransa liderleriyle yaptığı telekonferans sona erdi
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı Güncel
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil Güncel
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti Güncel
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı Güncel
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı