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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan öğrencilere "öykü yazın" çağrısı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilere, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve C¸ocuk Bayramı'nın 100'üncü yılı dolayısıyla düzenlenecek o¨yku¨ yarışmasına katılmaları çağrısında bulunarak, "Hayallerinizin öyküsünü yazın.

09.04.2020 20:22 | Son Güncelleme: 09.04.2020 20:22
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan öğrencilere
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilere, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve C¸ocuk Bayramı'nın 100'üncü yılı dolayısıyla düzenlenecek o¨yku¨ yarışmasına katılmaları çağrısında bulunarak, "Hayallerinizin öyküsünü yazın. Aralarından belirleyeceğimiz 100 öyküyü, 23 Nisan'ın 100'üncü yıl dönümünde kitaplaştıralım." ifadelerini kullandı.
Bakanlıktan alınan bilgiye göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve C¸ocuk Bayramı'nın 100'üncü yılı dolayısıyla ilkokul ve ortaokul o¨gˆrencileri arasında serbest konulu, öğrencilerin hayallerini ic¸eren o¨yku¨ yazma yarışması düzenlenecek.
O¨gˆrencilerin yazdığı o¨yku¨ler, en gec¸ 12 Nisan'a kadar elektronik posta veya telefon aracılıgˆıyla o¨gˆretmenlere ulas¸tırılacak. Gönderilen eserler arasından Bakanlık Komisyonu tarafından belirlenecek 100 eser, 23 Nisan'ın 100'üncü yılı dolayısıyla olus¸turulacak o¨yku¨ kitabında yer alacak.
Bakan Selçuk, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayalleri kocaman çocuklarıma bir çağrım var; Hayallerinizin öyküsünü yazın. Sınıf öğretmenlerinize ya da Türkçe öğretmenlerinize gönderin. Aralarından belirleyeceğimiz 100 öyküyü, 23 Nisan'ın 100'üncü yıl dönümünde kitaplaştıralım. Hayalleriniz kütüphanelere girsin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Ziya Selçuk, 23 Nisan, Güncel
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