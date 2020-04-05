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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan sanatçı Cem Karaca için özel paylaşım

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2004'te vefat eden sanatçı Cem Karaca'nın doğum gününü kutladığı paylaşımında sanatçının "Bu son olsun" isimli şarkısına yer vererek gençlere de mesaj verdi.

05.04.2020 16:00 | Son Güncelleme: 05.04.2020 16:00
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan sanatçı Cem Karaca için özel paylaşım
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2004'te vefat eden sanatçı Cem Karaca'nın doğum gününü kutladığı paylaşımında sanatçının "Bu son olsun" isimli şarkısına yer vererek gençlere de mesaj verdi.
Selçuk, Twitter hesabından Karaca'nın doğum gününü kutlayan bir paylaşımda bulundu.
Paylaşımında, Karaca'nın "Bu son olsun" isimli şarkısına yer veren Bakan Selçuk, gençlere yönelik mesajında, şu ifadeleri kullandı:
"Evde kalarak geçireceğimiz bu pazar günününe eskilerden bir şarkı eşlik edecekse bu, kesinlikle 'Bugün sen çok gençsin yavrum/Hayat ümit neşe dolu/Mutlu günler vaat ediyor/Sana yıllar ömür boyu' şarkısı olacaktır. Doğum günün kutlu olsun Cem Karaca."

Kaynak: AA

Etiketler: Ziya Selçuk, Cem Karaca, Güncel
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