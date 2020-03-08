Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan trafik kazasında ölen kadın öğretmenler için taziye mesajı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren 2 kadın öğretmen için taziye mesajı yayımladı.
08.03.2020 16:32 | Son Güncelleme: 08.03.2020 16:32
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren 2 kadın öğretmen için taziye mesajı yayımladı.
Bakan Selçuk, Twitter'daki hesabından paylaştığı mesajında, "Şanlıurfa'da yaşanan trafik kazasında yaşamını yitiren 2 kadın meslektaşımızın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ailelerine ve öğrencilerine taziyelerimi iletiyorum. Aynı araçta bulunan ve tedavileri süren öğretmenlerimize acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.
Bakan Selçuk, Twitter'daki hesabından paylaştığı mesajında, "Şanlıurfa'da yaşanan trafik kazasında yaşamını yitiren 2 kadın meslektaşımızın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ailelerine ve öğrencilerine taziyelerimi iletiyorum. Aynı araçta bulunan ve tedavileri süren öğretmenlerimize acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan trafik kazasında ölen kadın öğretmenler için taziye mesajı
Etiketler : Ziya Selçuk, Güncel
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