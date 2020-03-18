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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan Yaşlılar Haftası mesajı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yaşlılar Haftası dolayısıyla paylaşımda bulundu.

18.03.2020 21:44 | Son Güncelleme: 18.03.2020 21:44
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan Yaşlılar Haftası mesajı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yaşlılar Haftası dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli nineler, dedeler... Çocuklarımızın eğitimine verdiğiniz destek çok önemli. Bu süreçte tedbir için güzel sohbetlerinizi, masallarınızı torunlarınızla telefonda paylaşırsanız hem ayrılmamış oluruz, hem de çocukların dünyasında zor günlerden güzel anılar kalır. İyi ki varsınız." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

Etiketler : Ziya Selçuk, Twitter, Selçuk, Güncel

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