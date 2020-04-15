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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, telafi düzenlemesiyle ilgili açıklama yaptı: Yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu değil

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TBMM'de kabul edilen telafi eğitim düzenlemesiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Selçuk, "TBMM'de kabul edilen "Telafi eğitimi düzenlemesi" kısmi ve hızlandırılmış bir "telafi" sürecini tanımlamaktadır. Dönemin bütün bir şekilde tekrarı veya yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu değildir" dedi.

15.04.2020 23:15 | Son Güncelleme: 15.04.2020 23:36

Yükseköğretim Kurulu Kanunu ile bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesiyle üniversitelerde, ilk ve orta öğretimde yaz tatilinde eğitim verilecek. Öğrenciler arasında "Yaz tatili kaldırıldı mı?" sorusuna neden olan telafi eğitimi kararının ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama geldi.

"YAZ TATİLİNİN ORTADAN KALKMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Bakan Selçuk, TBMM'de kabul edilen telafi eğitim düzenlemesiyle ilgili Twitter hesabından açıklamada, yaz tatilinin ortadan kalkması gibi bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"TBMM'de kabul edilen "Telafi eğitimi düzenlemesi" kısmi ve hızlandırılmış bir "telafi" sürecini tanımlamaktadır. Dönemin bütün bir şekilde tekrarı veya yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu bile değildir. Çocuklarımızın yaz tatilini doyasıya yaşamasını ümit ediyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, telafi düzenlemesiyle ilgili açıklama yaptı: Yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu değil
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, telafi düzenlemesiyle ilgili açıklama yaptı: Yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu değil
Etiketler: Yükseköğretim Kurulu, Ziya Selçuk, Güncel

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