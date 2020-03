Milli Eğitim Bakanı Selçuk , TRT EBA TV'den öğrenci ve velilere seslendi

Milli Eğitim Bakanı Selçuk , TRT EBA TV'den öğrenci ve velilere seslendiMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Bir defter tutup, bu dönemde yaşadıklarınızı, neler hissettiğinizi yazın. Okula gitmeden öğrenci olmak her zaman karşılaşılan bir durum değil. İleride bu günleri anlatacaksınız""O yüzden çocukları okumaya teşvik edin, sizler de okuyarak onlara örnek olun""Bazen çocuklar kulaktan dolma bilgilerle büyük korkular oluşturabilirler. Lütfen, çocuklarınızı dinleyin""Koronavirüsten korunmak için tedbir amacıyla evdeyiz. Bu süreci uzaktan eğitimle sürdüreceğiz. Biz, ders videolarınızı hazırladık"ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Çocuklar gün uzun. Günün tamamını elbette ders çalışarak geçirmeyin. Mutlaka fiziksel etkinlik yapın. Beslenmenize, uyku düzeninize, el yıkamaya çok dikkat din. Bol bol oyun oynayın, kitap okuyun ve lütfen yazın. Bir defter tutup, bu dönemde yaşadıklarınızı, neler hissettiğinizi yazın. Okula gitmeden öğrenci olmak her zaman karşılaşılan bir durum değil. İleride bu günleri anlatacaksınız" dedi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan karar ile uzaktan eğitim TRT-EBA TV ve Eğitim Bilişim Ağı üzerinden yayınlanmaya başladı. Koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında alınan kararla milyonlarca öğrenci, eğitimlerini uzaktan alacak. İlk ders için TRT Ankara Oran stüdyolarında kamera karşısına geçen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilere ve velilere seslendi. Sürecin iyi değerlendirilmesini isteyen Selçuk, öğrencilere de yaşadıklarını mutlaka yazmalarını öğütledi.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim başlamadan önce çocukların mutlaka kahvaltı yapmaları gerektiğini vurguladı. Çocukların kitap okumasının öneminden de bahseden Selçuk, "Çocuklarımız derslere başlamadan önce mutlaka kahvaltılarını yapmış olsun. Ders dinleyecek çocuğumuzun lütfen farklı bir odada olmasına özen gösterin. Çocuğunuzun uzaktan eğitimdeyken temizlik yapmak, müzik dinlemek gibi dikkatini dağıtacak şeylerden uzak durun. O dersini dinlerken meyve, süt gibi imkanlardan kaçının. Bunlar için zaten vaktiniz olacak. Uzaktan eğitimde dersler okuldaki dersler kadar uzun olmayacak. Bizler bu açığı çocuklarımızı kitap okumaya teşvik ederek giderebiliriz. Araştırmalar gösteriyor ki sınav okuyan çocuklar sınavlarda ve hayatta çok daha başarılı oluyorlar. O yüzden çocukları okumaya teşvik edin, sizler de okuyarak onlara örnek olun" ifadelerini kullandı."Can sıkıntısı bir yandan da çocuğun merakını, üretkenliğini destekler ve onun yapabileceklerini keşfetmesini sağlar"Uzaktan eğitim sürecinde çocukların sorumluluk duygularını daha da geliştirmeleri için çocuklara görevler verilmesi gerektiğini vurgulayan Selçuk, "Çocuklarımız geçen hafta tatil duygusundaydılar. Ancak bu tatilin diğer yaşadıkları tatillere benzemediğinin farkına vardılar. Elbette canları sıkıldı ve sizleri zorlayacaklar. Bir eğitimci olarak söyleyebilirim ki; can sıkıntısı bir yandan da çocuğun merakını, üretkenliğini destekler ve onun yapabileceklerini keşfetmesini sağlar. Çocuklarımızda sorumluluk duygusunun oluşmasının ve öz disiplinin gelişmesi hayati bir önem taşımakta. Kitap okumanın dışında, ev işlerine yardım etme, yemek yapma, video hazırlama, sanat eseri ortaya koyma, merak ettiklerimizi araştırma sorumluluklarını geliştirecektir. Evde kaldığımız bu günlerde çocuklarınızla vakit geçirmeniz, oyun oynamanız, sohbet etmeniz, aile içi iletişimini yeniden gözden geçirmek için büyük bir fırsat. Biliyorsunuz bir eğitim takvimimiz var. Eğitim takvimindeki etkinlikleri yaşı uygun çocuklarımızla yapabilirsiniz. Emin olun bir ailenin çocukla kurduğu sağlıklı iletişimin yerini hiçbir okul tutamaz" diye konuştu."Çocuğunuza sürecin devletin kontrolünde olduğunu, güvende olduğumuzu belirtin"Kovid-19 salgını sürecini iyi yönetebilmek adına, çocukları dinlemenin öneminden bahseden Selçuk, "Bu süreçte, çocuklarımızın güvende olduklarını hissetmeye ihtiyaçları var. Lütfen virüs konusunu çocuklarda travmaya dönüşmeyecek şekilde gündeme alın. Sürekli virüsten bahsetmek, televizyon görüntülerini izlemesine olanak tanımak çocuklarımızın ileriki yaşantısı için büyük sorunlara sebebiyet verebilir. Sizler anne baba olarak sakin olun ve çocuğunuza sürecin devletin kontrolünde olduğunu, güvende olduğumuzu belirtin. Bazen çocuklar kulaktan dolma bilgilerle büyük korkular oluşturabilirler. Lütfen, çocuklarınızı dinleyin. Her zamankinden daha fazla anlayışınızla bu süreci atlatacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu."Koronavirüsten korunmak için tedbir amacıyla evdeyiz"Öğrenciler için de birkaç nasihatte bulunan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerine güvendiğini vurguladı. Selçuk, "Ben okullara ziyarete gittiğim zaman, öğrencilere mutlaka 'Sizin için yapabileceğim bir şey var mı?' diye sorarım. Öğrenciler de genelde 'Keşke okul olmasa', 'Evde derslerimize çalışsak', 'Teneffüsler daha uzun olsa', 'Öğretmenlerimiz bize sürekli ders çalışmamızı söylemese', diye söylüyorlar. Galiba birilerinin dileği kabul oldu. Koronavirüsten korunmak için tedbir amacıyla evdeyiz. Bu süreci uzaktan eğitimle sürdüreceğiz. Biz, ders videolarınızı hazırladık. EBA'yı sizler için açtık. Evet, bir süre okul yok. 'Hadi kitabını aç' diyen öğretmenimiz de yok. Zil sesi de yok ama eğitim her daim var. Şimdi kontrol sizde. Ben inanıyorum ki; size kimse ne yapmanız gerektiğini söylemeden, hatırlatmadan başarırsınız. Ders programlarınızı takip edin, açın ve öğrenin. Anlamadığınız bir şey olduğunda tekrar izleyin. Öğretmeninizle EBA üzerinden iletişimde kalın. Sınıf arkadaşlarınızı özleyeceksiniz, onlarla bağlantı kurun. Ödevlerinizi yapın. Ben çocuklarımın kimse çalış demeden de çalışacaklarını biliyorum" ifadelerini kullandı."Bir defter tutup, bu dönemde yaşadıklarınızı, neler hissettiğinizi yazın"Liseye Geçiş Sınavı'na hazırlanan öğrencilere de rahat olmasını söyleyen Selçuk, ders aktiviteleri dışında fiziksel aktivitelerin de ihmal edilmemesini belirterek, "LGS'ye hazırlanan öğrencilerimiz bu süreçte kaygı duymasınlar, rahat olsunlar. Sınavda sorular, sadece okulda görülen derslerden çıkacak. Hiçbir şekilde mağduriyet yaşamanıza izin vermeyiz. Siz derslerinize ve özellikle kitap okumaya odaklanın. Çocuklar gün uzun. Günün tamamını elbette ders çalışarak geçirmeyin. Mutlaka fiziksel etkinlik yapın. Beslenmenize, uyku düzeninize, el yıkamaya çok dikkat din. Bol bol oyun oynayın, kitap okuyun ve lütfen yazın. Bir defter tutup, bu dönemde yaşadıklarınızı, neler hissettiğinizi yazın. Okula gitmeden öğrenci olmak her zaman karşılaşılan bir durum değil. İleride bu günleri anlatacaksınız. Biz yetişkinler günlük hayatta bazı sorunlarla başa çıkmaya çalışırken siz çocuklardan yardım isteyebiliriz. Bu süreçte sahiden desteğinize ihtiyacımız var. Sadece kendi sorumluluklarınızı yerine getirmeniz çok önemli. Sizi bilmem ama biz sizi çok özlüyoruz ve okulda buluşacağımız günleri iple çekiyoruz" şeklinde konuştu."Başka sürprizler de olabilir"Okullar açıldığında ilk teneffüsün 40 dakika olduğunu bir kez daha hatırlatan Selçuk, ayrıca başka sürprizlerin de olabileceğini aktardı. Selçuk, "Söylemiştim belki aranızda duymayanlar vardır; okullar açıldığı gün ilk teneffüs 40 dakika olacak. Belki başka sürprizlerimiz de vardır. Kendinize iyi bakın ve evde öğrenci olmanın tadını çıkarın" dedi.

