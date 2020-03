Milli Eğitim Bakanı Selçuk, TÜGİK İş Zirvesi 2020'de konuştu: (1)

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tasarım beceri atölyelerini Türk eğitim sisteminin geleceğe olan yatırımının kalbi olarak değerlendirerek, "Bizim çocuklarımızın sınav algısı A, B, C seçeneklerinden ibaret. Soru çözebilmek başka bir şey, sorun çözebilmek başka." dedi.Selçuk, Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu (TÜGİK) tarafından Antalya'da Belek Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde düzenlenen TÜGİK İş Zirvesi 2020 programında, eğitim alanında önem verdikleri konulardan birinin mesleki eğitim olduğunu söyledi.Mesleki eğitimin ekonomiyle doğrudan ilişkisi bulunduğunu aktaran Selçuk, mesleki okullarda önemli atılımlar yaptıklarını bildirdi.Tüm sektörler dijitalleşmeye doğru giderken, okulların altyapısında aynı ilerlemeyi göremediklerini, buna yönelik yatırımlar yaptıklarını anlatan Selçuk, "Eleman arıyorum bulamıyorum, iş arıyorum bulamıyorum." çıkmazını ortadan kaldırmak için meslek okullarının içeriğini, müfredatını sektörün talepleri doğrultusunda değiştirdiklerini ifade etti.Öğretmen eğitimlerindeki eksiklikleri de giderdiklerini, derslerde kullanılan malzeme, araç, gereç eksikliklerinin giderilmesi noktasında da çalışmalar yapıldığını vurgulayan Selçuk, yüzde 60'ını tamamladıklarını, sektörün desteğiyle de bu yaz yüzde 100'ünü tamamlayacaklarını bildirdi."ASELSAN'ın içine bir lise açtık, İTÜ'nün içine okul planladık"Selçuk, şehirlerde aktif olan sektörler ile meslek liselerinin alanlarına yönelik de araştırma yaptıklarını, bir uyumsuzluğu fark ettiklerine dikkati çekerek, Selçuk, "Kentlerdeki okulların alanları farklı, aktif olan sektörlerin alanları farklı. Sektörlerin alanlarına göre o şehirdeki mesleki okulu sektörün alanına göre dönüştürdük. Örneğin biz oyuncak ithal ediyoruz ama bu alanda bir tane okulumuzun olmaması ilginç. Savunma sanayinde Türkiye çok iddialı, fakat savunma sanayinde teknisyen yetiştiren tek bir okul ve bölüm yok. Biz de ASELSAN'ın içine bir lise açtık. İTÜ'nün içine okul planladık, otellerin içine okul yaptık." diye konuştu.Futbol hakemliği konusunda da bir okul açılması yönünde girişimde bulunduklarını, okulun eylülde hizmete gireceğini anlatan Bakan Selçuk, Konya ve Tokat'ta da dijital tarımla ilgili okulların aynı ayda açılacağını bildirdi.Hazine kesintisi yüzde 15'ten 1'e inince meslek okullarında üretim patlaması yaşandıMesleki okullarda eğitimin büyük bir kısmının teorik olduğu yönünde şikayetler aldıklarına değinen Selçuk, "Okullardan, 'Üretim yapamıyoruz, yaparsak döner sermayeden yüzde 15 hazine kesintisi var, bu şartlarda okulun üretip, rekabet etmesi mümkün değil.' denildi. Maliye Bakanlığına yazı yazdık, birkaç gün içinde yüzde 1'e indirdik. Bütün okullarda üretim patlaması yaşandı. Bugün yüzlerce lisemizde yüzlerce kalemde üretim yapılıyor." dedi.Özel sektörün mesleki eğitim merkezi açmasının yasal olarak mümkün olmadığını ancak TBMM'de yapılan yasa değişikliğiyle bunun önündeki engelin de kaldırıldığını belirten Selçuk, var olan ve kendilerine iletilen her soruna çözüm ürettiklerini kaydetti.Selçuk, Türkiye'nin plastik sanayide dünyada altıncı, Avrupa'da ise ikinci konumda olmasına rağmen bu konuda teknisyen konusunda sıkıntı yaşadığını ancak özel sektörle yaptıkları iletişimle bu sorunu da çözdüklerini bildirdi.Tasarım-beceri atölyelerinin önemiHer bir öğrencinin ilgisini, becerisini ve yeteneğini ölçen bir yazılım hazırladıklarına değinen Selçuk, bu sistemin çocuğun hangi lisede, üniversitede eğitim alması ve hangi alana yönelmesi gerektiğini belirlediğini söyledi.Okul öncesi eğitimi çok önemsediğini vurgulayan Selçuk, özellikle çocukların okula hazır gelmeleri gerektiğini söyledi.Birçok araştırmada 3 yaşına kadar çocukların paket gıdadan, cep telefonundan ve televizyondan uzak tutulması gerektiğinin vurgulandığını aktaran Selçuk, aksi takdirde okula gelen çocuklara bir şeyler öğretmek yerine farklı problemlerini çözmeye yönelik çalışmalar yapılacağını ifade etti.Çocukların A, B, C gibi seçenekleri görerek bir sınav bakış açısıyla büyüdüklerini ancak bu uygulamadan da çıkılması gerektiğini vurgulayan Selçuk, "Tasarım beceri atölyeleri benim için Türk eğitim sisteminin geleceğe olan yatırımının kalbi. Bizim çocuklarımızın sınav algısı A, B, C seçeneklerinden ibaret. Soru çözebilmek başka bir şey, sorun çözebilmek başka. Çocuklarımızı sorun çözebiliyor olarak hazırlarsak geleceğe daha iyi hazırlamış oluruz. Bunu da tasarım becerileri atölyeleriyle yapmamız mümkün." diye konuştu.Çocukların sadece seçenekleri işaretlediği öğrenme hayatından, uygulamalı hayata geçmeleri gerektiğini anlatan Selçuk, bu doğrultuda her okula atölye kurduklarını bildirdi.Bugüne kadar desteklerle 6 bin 400 atölye kurduklarına değinen Selçuk, şunları kaydetti:"Bir çocuk lise son sınıfa geldiğinde, 'Ben neyi seçsem?' diye düşünüyorsa sistem kendine bakmalı. Bu durumda çocuklarımızı, öğretmenlerimizi suçlayamayız, sisteme bakmalıyız. Atölyede ömrü geçen çocuklar, mühendisliği, sanatı, şiiri, sporu ya da birçok alanı binlerce kez tecrübe edecekler, orada görecekler. Atölyeleri özellikle imkanı zayıf olan mahallerdeki okullara kuruyoruz, atölyelerin bulunduğu okullarda hayat değişiyor. Öğretmenlerimize de hangi alanlarda eksiklikleri varsa o alanlarda, talep ettikleri bölümlerde eğitim veriyoruz.""Türkiye eğitimde çığır açacak çok önemli uygulamalara imza attı"Tasarım beceri atölyelerinin çocuklarının becerilerini ciddi anlamda geliştirdiğini, zenginleştirdiğini anlatan Selçuk, çağa uygun donanımlı çocuklar yetiştirdiklerini belirtti.Ziya Selçuk, Türkiye'nin eğitimde çığır açacak çok önemli uygulamalara imza attığını söyledi. Tasarım-beceri atölyelerini de bunlardan biri olarak nitelendiren Selçuk, şöyle devam etti:"Tasarım beceri atölyeleri çok çok önemli. Eğer bunu özellikle imkanı dar olan mahallerden, okullardan başlatırsak çocuklarımız arasındaki öğrenme farkını azaltabiliriz. Bir tasarım beceri atölyesinin maliyeti ortalama 40 bin lira. Her bir üyenizin bir atölye yapmasını istiyoruz. Bunu hemen yapmanız gerekmiyor, belli bir süre içinde planlayarak sizden bekliyoruz. Bir şirket bir atölye yaptırma taahhüdünde bulunabilir mi? Türkiye için çok önemli bir stratejik uygulama. Desteğinize ihtiyacımız var, bu salondan büyük bir müjde bekliyorum, bunu da evlatlarım, geleceğimiz adına istiyorum."(Sürecek)