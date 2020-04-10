Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Türk Polis Teşkilatının 175. yıl dönümünü kutladı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
10.04.2020 13:46 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:46
Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Büyüyünce ne olacaksın sorusuna verilen öğretmen, doktor cevaplarının yanında yıllardır yerini koruyan bir diğer cevap; polistir. 175. yılında çocuklarımızın hayallerini süsleyen üniformalarına ve tüm Emniyet Teşkilatına selam ederim."
Kaynak: AA
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