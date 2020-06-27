Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Türkiye'nin Kovid-19 tecrübelerini G20 ülkelerine anlattı Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye'nin pandemi sürecinde eğitimde attığı adımları G20 ülkelerinin eğitim bakanlarıyla paylaştı.

27.06.2020 19:32 | Son Güncelleme: 27.06.2020 19:39
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye'nin pandemi sürecinde eğitimde attığı adımları G20 ülkelerinin eğitim bakanlarıyla paylaştı.
G20 ülkeleri eğitim bakanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) temalı video konferans gerçekleştirdi.
Toplantının açılış konuşmasını G20 Dönem Başkanlığını yürüten Suudi Arabistan Eğitim Bakanı Dr. Hamad bin Mohammed Al Al-Sheikh yaptı.
OECD, UNESCO ve Dünya Bankası temsilcilerinin de katıldığı toplantıda konuşan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, konuşmasına sosyal hayatı ve eğitim hizmetlerini derin bir şekilde etkileyen Kovid-19 pandemisi konusunda toplantı düzenleyen G20 Başkanlığına teşekkür ederek başladı.
Salgını önlemek için Türkiye'de tüm okullarda ve üniversitelerde yüz yüze eğitime mart ayında ara verildiğini hatırlatan Selçuk, "Ve kapanıştan sadece bir hafta sonra ulusal TV kanalımız ile iş birliği içinde üç TV kanalı ile uzaktan öğretime ve çevirim içi öğrenme platformumuz ile de temel eğitim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik çevirim içi öğrenime başladık." dedi.
Selçuk, yükseköğretim düzeyinde ise her üniversitenin kendi çevirim içi öğrenimini yürüttüğüne işaret etti.
Pandemiden önce çevirim içi öğrenme platformuna sahip olunması nedeniyle pandeminin eğitime etkilerini hızlı şekilde telafi edildiğini vurgulayan Selçuk şunları söyledi:
"Çevirim içi öğrenme platformumuz zengindir, çünkü binlerce öğretim materyalini içermektedir. Güvenlidir, çünkü öğretmenler ve öğrenciler kendi hesapları ile sisteme girişi yaparlar. Etkilidir, çünkü öğretmenler kendi öğrencilerinin katılımını takip edebilirler ve canlı dersler yapmaları da mümkündür. Dinamiktir, çünkü öğretmenler eğitim videoları ve interaktif materyaller yükleyebilmekte, öğrencilerine ödev verebilmekte ve etkinlikleri tamamlama durumlarını takip edebilmektedirler."
Selçuk, uzaktan eğitim sisteminin aynı zamanda motive edici olduğunun da altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Çünkü platform, öğrencilerin katılımlarına ve etkinlikleri tamamlamalarına göre puan vermektedir. Aktiftir, çünkü uzaktan eğitim döneminde yaklaşık 2,9 milyar tıklanma sayısı ile en çok ziyaret edilen eğitim siteleri içinde ülkemizde birinci, dünyada ise üçüncü sırada yer almıştır. İçermecidir çünkü eğitim materyalleri cep telefonları ile uyumludur. Bu durum özellikle evinde bilgisayar bulunmayan veya yeterli sayıda bilgisayarı olmayan aileler için faydalıdır."
Öğrencilere çevirim içi öğrenme platformunda kullanılmak üzere aylık olarak 8 GB ücretsiz veri paketleri sağlandığını anlatan Selçuk, uzaktan eğitim platformuna engeli bulunan öğrenciler için de yüzlerce öğretim videosu hazırlandığını vurguladı.
Bakan Selçuk, özellikle küresel acil durum günlerinde öğrencilere yönelik psikososyal desteğin de çok önemli olduğuna işaret ederek, "Bu çerçevede uzaktan eğitim döneminde 10 milyon civarında öğrenci grup rehberliğinden ve 109 bin öğrenci birebir rehberlik hizmetlerinden faydalanmıştır." ifadesini kullandı.
"Pandemi sürecinde sektörler arası iş birliği değerli"
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, pandemi sürecinde sektörler arası iş birliğinin çok değerli olduğunu da anımsatarak, şunları kaydetti:
"Örneğin Türkiye'de eğitim sektörü yüz maskesi, yüz kalkanı, tıbbi tulum ve dezenfeksiyon malzemeleri üreterek pandemi ile mücadelede sağlık sektörünü desteklemiştir. Bugüne kadar 30 milyon civarı maske mesleki ve teknik liselerimiz tarafından üretilmiştir. Birbirimizden öğrenmek için deneyimlerimizi ve iyi uygulamalarımızı paylaşmamızın önemine vurgu yapmak istiyorum."
Benzer küresel krizlere daha hazır olunmasına imkan verecek gelişmiş çevirim içi öğrenme olanakları ile eğitim sistemlerinin Kovid-19 pandemisi sonrası daha "dayanıklı" ve daha "içermeci" olacağını belirten Selçuk, bu nedenle çevirim içi öğrenme sistemlerine daha fazla yatırım yapılması gerektiğini sözlerine ekledi. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Türkiye’nin Kovid-19 tecrübelerini G20 ülkelerine anlattı Açıklaması

Kaynak: AA

Etiketler: Ziya Selçuk, Türkiye, Selçuk, Politika, Haber

Manşet

Haberler

1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti Yaşam
1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti
Konya’daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi Güncel
Konya'daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi
Son Dakika: Aynı aileden 5 kişinin şehit düştüğü saldırının faili olan PKK’lı terörist yakalandı Güncel
Son Dakika: Aynı aileden 5 kişinin şehit düştüğü saldırının faili olan PKK'lı terörist yakalandı
İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu Ekonomi
İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı Güncel
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı
İsrail’de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi Dünya
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti Dünya
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
Alişan’ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu Magazin
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
Haberler››Politika››Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Türkiye'nin Kovid-19 tecrübelerini G20 ülkelerine anlattı Açıklaması - Haberler

Son Dakika Politika Haberleri

19:39: Diyarbakır'da 2016 yılında bomba yüklü araçla yapılan saldırıda aynı aileden 5 kişinin ölümüne... - Haberler 19:36: Aksaray'da iş vaadiyle dolandırdı, Kayseri'ye kaçarken yakalandı - Haberler 19:19: Uzunlukları 2 metreyi geçen yılanların çiftleşme dansı kamerada - Haberler 19:07: İzmir'de husumetli iki grup arasında çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü: 5 yaralı - Haberler 19:01: Apartmanın 6. katından düşen kadın hayatını kaybetti - Haberler 16:51: 1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti 15:45: Kaldırım çalışmasına itiraz eden vatandaş, öğrendiği gerçekle şoke oldu 12:53: Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı