Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Twitter'dan duyurdu: Hazırız, yarını bekleyin

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter 'dan açıklama yaptı. Çabalarının, hiçbir çocuğun yaşam koşulları ve coğrafi farklılıklar nedeniyle eğitim hakkından geri kalmaması için olduğunu kaydeden Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

" Türkiye 'nin dört bir yanındaki öğrencilerin benzer imkânlara sahip olabildiği; adalet temelli bir yapı üzerinde çalıştık. 'Eğitimde Fırsat Adaleti'. Hizamızı bu üç kelimeden aldık ve bu kavramı çalışmalarımızın merkezine koyduk. Köydeki öğrenciyle şehirdeki öğrencinin, taşrada eğitim alanla merkezde eğitim alanın benzer eğitim imkânlarına sahip olabilmesi için çalıştık. Hazırız, yarını bekleyin."

İşte Bakan Selçuk'un o paylaşımları;