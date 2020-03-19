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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un "ilk teneffüs" paylaşımına Bursa'dan kestane şekerli destek

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 81 ildeki 16'şar okula kestane şekeri gönderme sözü verdi.

19.03.2020 11:00 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:18
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 81 ildeki 16'şar okula kestane şekeri gönderme sözü verdi.
Aktaş, Twitter hesabından, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız." şeklindeki açıklamasına yanıt verdi.
Aktaş, mesajında, "Sayın Bakanım, iş yükünüz biraz artacak ancak çocuklarımız okula dönmenin tadını çıkarsın. Kestane şekerleri de bizden. 81 ile, her ilden de 16 okulumuza gönderelim. Bursa'dan tüm çocuklarımıza kucak dolusu sevgiler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler : Alinur Aktaş, Ziya Selçuk, Twitter, Bursa, Güncel

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