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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un "ilk teneffüs" paylaşımına Malatya'dan kayısı çekirdeği desteği

Malatya'da Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 81 ildeki 81 okula kayısı çekirdeği gönderme sözü verdi.

20.03.2020 14:08 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:08
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un
Malatya'da Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 81 ildeki 81 okula kayısı çekirdeği gönderme sözü verdi.
Güder, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız." şeklindeki açıklamasına yanıt verdi.
"Bu uzun teneffüste biz de kayısı çekirdeğiyle çocuklarımızın yanında olacağız." ifadelerini kullanan Güder, şunları kaydetti:
"40 dakikalık teneffüs kayısı çekirdeksiz olmaz. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çocuklarımıza ilk teneffüsün 40 dakika olacağı müjdesini vermesiyle biz de Battalgazi Belediyesi olarak çocuklarımıza besin değeri yüksek olan kayısı çekirdeğimizi göndereceğiz. Çocuklarımız bizim her şeyimizdir, geleceğimizdir. Bolca vitamin barındırması sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi olan kayısı çekirdeğinin faydalarını saymakla bitiremeyiz. Çocuklarımız ilk teneffüslerinde kayısı çekirdeği yiyerek güç depolasın ve bağışıklıklarını güçlendirsinler."

Kaynak: AA

Etiketler : Güncel

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