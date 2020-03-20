Milli Eğitim Bakanı Selçuk, uzaktan eğitim sürecine ilişkin bilgilendirme yaptı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Instagram üzerinden canlı yayınla uzaktan eğitim sürecine ilişkin bilgilendirme yaptı.
20.03.2020 23:02 | Son Güncelleme: 20.03.2020 23:02
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Instagram üzerinden canlı yayınla uzaktan eğitim sürecine ilişkin bilgilendirme yaptı.
Bakan Selçuk, Instagram hesabı "ziyaselcukprofdr" üzerinden canlı yayın ile 23 Mart'ta başlayacak uzaktan eğitim sürecine ilişkin bilgi verdi.
Selçuk, uzaktan eğitime ilişkin soruları da yanıtladı.
Bakan Selçuk, Instagram hesabı "ziyaselcukprofdr" üzerinden canlı yayın ile 23 Mart'ta başlayacak uzaktan eğitim sürecine ilişkin bilgi verdi.
Selçuk, uzaktan eğitime ilişkin soruları da yanıtladı.
Kaynak: AA
Etiketler : Ziya Selçuk, Instagram, 23 Mart, Selçuk, Güncel