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Milli Eğitim Bakanı Selçuk ve öğretmenler Anıtkabir'i ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve öğretmenlerin bekleyişi Heyetin Aslanlı Yol'da yürüyüşü Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve öğretmenlerin Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakması Saygı duruşu Misak-ı Milli Kulesi'ne geçiş Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalaması...

24.11.2019 10:00 | Son Güncelleme: 24.11.2019 10:05
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve öğretmenlerin bekleyişi
Heyetin Aslanlı Yol'da yürüyüşü
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve öğretmenlerin Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakması
Saygı duruşu
Misak-ı Milli Kulesi'ne geçiş
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Özel Defteri'ni imzalaması
Bakan Selçuk'un deftere yazdıklarını okuması
Anıtkabir önünde toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilden gelen öğretmenlerle Anıtkabir'i ziyaret etti.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk ve öğretmenler Anıtkabir'i ziyaret etti

Mustafa Kemal Atatürk, Ziya Selçuk, Anıtkabir, Güncel

Kaynak: AA


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