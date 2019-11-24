Milli Eğitim Bakanı Selçuk ve öğretmenler Anıtkabir'i ziyaret etti

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Özel Defteri'ni imzalamasıBakan Selçuk'un deftere yazdıklarını okumasıAnıtkabir önünde toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilden gelen öğretmenlerle Anıtkabir'i ziyaret etti.