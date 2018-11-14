14 Kasım 2018, 17:20
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk ve YÖK Başkanı Saraç'ın İşbirliği Protokolünü İmzalaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında düzenlenen eğitim fakültesi dekanları toplantısına katılarak konuşma yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında düzenlenen eğitim fakültesi dekanları toplantısına katılarak konuşma yaptı. Toplantının ardından, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında, "Uygulama Öğrencilerinin Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim ve Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Koordinasyon ve İş Birliği Protokolü" imzalandı. Protokolü, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve YÖK Başkanı Prof.Dr. Yekta Saraç imzaladı.
14 Kasım 2018 Çarşamba 17:20