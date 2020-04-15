Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu bile değil"
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Dönemin bütün bir şekilde tekrarı veya yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu bile değildir" dedi.
15.04.2020 23:40 | Son Güncelleme: 15.04.2020 23:40
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "TBMM'de kabul edilen 'Telafi eğitimi düzenlemesi' kısmi ve hızlandırılmış bir 'telafi' sürecini tanımlamaktadır. Dönemin bütün bir şekilde tekrarı veya yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu bile değildir. Çocuklarımızın yaz tatilini doyasıya yaşamasını ümit ediyoruz" ifadelerine yer verdi.
(ÖZ-Y)
Kaynak: İHA
Etiketler: Ziya Selçuk, Güncel