Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yeni ilkokul ve ortaokul tasarımını AA'ya anlattı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni lise tasarımının yanında ilkokul ve ortaokul tasarımına ilişkin pilot uygulamanın gelecek yıl başlatılacağını ve pilot uygulamalar yapılmadan ulusal ölçekli değişimlere gidilmeyeceğini bildirdi.Bakan Selçuk, AA muhabirine yaptığı değerlendirmelerde yeni lise tasarımına ilişkin detayları paylaştı.Yeni ilkokul, ortaokul tasarımına ilişkin ilk kez açıklamalarda bulunan Selçuk, "Bütün dünyada aklınıza gelen ilk 50 ülkeyi sıralayın, neden bu ülkelerin tamamında lisede 5-6 ders var da, bizde niye 15-16 ders var?" sorusunun kendisine sorulduğunu aktaran Selçuk, "Ders çeşidinin fazla olması öğrencilerin her konuda yüzeysel kalmasına ve derinleşememesine yol açmaktadır. Bunu çözmek mümkün ve pilot için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Artık zamanı gelmiştir, yapabiliriz." ifadelerini kullandı.Yeni lise tasarımı hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Selçuk, gelecek yıl pilot uygulamanın başlatılacağını vurguladı.Öğretmen hazır olmadan, altyapı, bütün sistem hazır olmadan bu sisteme başlanamayacağına işaret eden Selçuk, "Hangi illerde, kaç okulda yapacağımız belli, bunlarla ilgili bir basın duyurusu yapacağız, o zaman açıklayacağız." diye konuştu. Pilot uygulamalar yapılmadan ulusal ölçekli değişimlere gidilmeyeceğini kaydeden Bakan Selçuk, "Ortaöğretimle ilgili de inşallah Türkiye yeni bir döneme doğru gidiyor." değerlendirmesinde bulundu.Yeni lise sistemindeki üniversite sınavına ilişkin bir soru üzerine Selçuk, "Öğrencilerin üniversite meselesi 5 yıl sonraki bir konu. Konuyla ilgili her türlü altyapı çalışmalarımız hazır. Öğretmen eğitimi, öğrenci rehberliği, aileleri bilgilendirme konularında içerikler, sunumlar, videolar hazırlıyoruz. Orada bir problem yok." dedi."İlkokulda paradigmal dönüşüm yaşanıyor"Bakan Selçuk, yeni lise tasarımının yanında ilkokul ve ortaokul tasarımına ilişkin pilot uygulamanın da gelecek yıl başlatılacağına dikkat çekti.Dünyada tüm öğretim kademelerinde paradigmal bir dönüşüm yaşandığını anlatan Selçuk, "İlkokul seviyesinde hayatta karşılaşılabilecek problemlerle baş etme, hayat becerileri konusunda yetişme, yeterince oyun oynama, adabımuaşeret eğitimi, kendini ifade, jenerik becerilerin kazandırılması" gibi başlıkların ilkokul programında öne çıkacak alanlar olduğunu ifade etti.Selçuk, Türkçe öğretimini çok önemsediğini ve bu konuya katkı verecek yapay zeka temelli Türkçe Söz Varlığı Projesi'ni bu yıl içerisinde bitireceklerini de söyledi."Atölyelerle dersler iç içe geçecek"Milli Eğitim Bakanı Selçuk, konuşmasını şöyle sürdürdü:"İlkokulda ve ortaokulda Türkçe'de okuma, dinleme, konuşma ve yazma olmak üzere 4 beceriye ayrı bakacağız. Bunun yanında dil becerileri üstüne inşa edilen ve matematik, Türkçe ve hayat bilgisi derslerinin hepsinin iç içe geçtiği bir yapı olacak. Yani, hayat bilgisindeki bir problemle değerler eğitimi, adabımuaşeretle ilgili meseleler, çocuğun yeterince oyun oynayabilmesi, çocuğun atölyelerde problem çözebildiği bir sistem. Sadece A, B, C, D diyerek yukarı çıkan bir çocuk istemiyoruz. İlkokul 1'de mühendislik atölyesini, drama atölyesini, sanat atölyesini, tarım atölyesini gören çocuk istiyoruz. Bu şekilde de atölyelerle dersler iç içe geçecek."Atölyelerin yaşam tarzı, düşünüş biçimi ve üretim temelli olduğuna işaret eden Selçuk, atölyenin bir mekandan ziyade bir zihniyet, bir yaklaşım modeli olduğunu ifade etti.Selçuk, "Eğer siz hiç atölye görmeden sadece kağıt üstünde çocuk yetiştirirseniz liseyi, üniversiteyi bitirdiğinde 'ben masa başında oturayım memur olayım' beklentisine girilir. Çünkü talaş görmemiştir, çünkü üretim yapılan kirli bir atölye görmemiştir. Çünkü üretmemiştir, üretmenin hazzını yaşamamıştır. Tam da bunu bütün çocuklarımıza vermekle ilgili şeylerden bahsediyorum. Bunu yapabiliriz, zaten şu anda 6 binden fazla atölyede bu yaklaşımı başarıyla uyguluyoruz." diye konuştu.Tasarım beceri atölyelerinde 60 bin hedefiBakan Selçuk, ilkokul ve ortaokul tasarımında büyük rol oynayacak Tasarım Beceri Atölyeleri'ne ilişkin yeni hedefleri de paylaştı.Atölyelerde "yaparak yaşayarak öğrenmenin" mümkün olduğuna işaret eden Selçuk, bir yılda Ankara'da 1513 atölye açıldığını, Kayseri'de de geçen hafta 325 atölye için protokol imzalandığını ve 2 ay içinde bunların tamamlanacağını belirttti. Selçuk, "Bir yılda, yaklaşık 6 bin 400 atölyeyi sıfırdan bitirmiş olduk. Bu atölyelerin çocuklarımızın gelişimi açısından çok olumlu olduğunu görüyoruz. İmkanlar doğrultusunda bu 6 bini asgari 60 bine doğru götürmek istiyoruz." dedi.Öğretmenlere tasarım beceri atölyeleri de dahil olmak üzere Eğitim Bilişim Ağı'ndaki (EBA) platform üzerinden yüz yüze ya da uzaktan öğretimle eğitim verileceğini de belirten Selçuk, sanatla, müzikle uğraşmanın öğretmenlere zenginlik kattığını, böylece atölye dışı derslerin de iyileştiğini sözlerine ekledi.