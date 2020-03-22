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Milli Eğitim Bakanı Tatil Hakkında Yeni Açıklama Yaptı

CNN Türk yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, 23-27 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek uzaktan eğitimin ardından okulların açılıp açılmayacağı ile ilgili açıklama yaptı.

22.03.2020 10:34 | Son Güncelleme: 22.03.2020 10:34
Milli Eğitim Bakanı Tatil Hakkında Yeni Açıklama Yaptı
CNN Türk yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, 23-27 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek uzaktan eğitimin ardından okulların açılıp açılmayacağı ile ilgili açıklama yaptı.

Okul Tatili Uzayacak mı?

Bu hafta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile tekrar görüşeceklerini belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okulların açılmasıyla ilgili eğitimsel bir eksiğimiz yok. Biz yarın denirse, şartlar uygun olursa yarın başlarız. Ama bu konu tümüyle sağlık koşullarına bağlı. Buna bağlı olarak bu konuda yapılacak istişareler sonucunda birlikte karar veririz" dedi.

Gerekirse öğrencilere telafi eğitimleri yapacaklarını ve bu konu ile ilgili de bir paket hazırlandığını ifade eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, her türlü senaryoya hazırlıklı olduklarını vurguladı.

LGS Kapsamındaki Sınav Ertelenecek mi?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Prensip olarak hedefimiz sınavı ertelememek. Koşullar uygun olduğunda sınavı ertelemenin doğru olduğunu düşünmüyoruz ama zaruri bir durum olursa, zorunlu bir durum olursa ertelenebilir. Ertelenmesi halinde tedbirlerimizi almakla yükümlüyüz. Biz bu tedbirleri de aldık" şeklinde konuştu.

Kaynak: Tamindir

Etiketler : Ziya Selçuk, 27 Mart, MEB, Teknoloji

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