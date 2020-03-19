Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk AA Editör Masasına konuk oldu: (2)

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Uzaktan eğitimimizin şu andaki merkezi televizyon çünkü internet erişimiyle ilgili bazı sınırlılıklar var." dedi.Bakan Selçuk, AA Editör Masası'nda eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Uzaktan eğitimle ilgili teknik olarak bir toplantı yaptıklarını ifade eden Selçuk, toplumda erişimle ilgili en hızlı aracın televizyon olduğunu söyledi.Hane halkının televizyonlarının markasına baktıklarını anlatan Selçuk, "Halkın yüzde 30'undan biraz fazlası SD, geri kalanı HD televizyon kullanıyor. Şimdi HD yapsak kanalları belli bir kesim, yüzde 30'dan fazlası izleyemeyecek. SD yapsak diğer kısım. O zaman biz 6 kanal aldık, üçünü HD, üçünü SD yapalım dedik. Yani her haneye ulaşabilecek bir çözüm ürettik." diye konuştu.Selçuk, "Neden internet değil de televizyon tercih edildi?" sorusu üzerine, sözlerini şöyle sürdürdü:"Neden internet sorusu değil de yerine artı internet. Eğitim Bilişim Ağımız (EBA) var. Geçtiğimiz haftalarda ilan ettik. Dünyada sadece 3 ülkede olan yapay zeka temelli bir akıllı destek sistemimiz var. Yani çocuk sınava hazırlanırken, ona kişisel rehberlik yapıyor, kişiye özel deneme sınav yapıyor, arkadaşları arasında nerede olduğunu görüyor. Bir çocuğumuzun çözemediği sorudan eksiğini yapay zeka anlıyor ve önüne o konuyu hazır getiriyor. 'Sen buna çalışmalısın' diyor. 'Senin çalışma hızını izliyorum. Bu hızla gidersen tercihleri de değiştirdim' diyor. Hızlanırsa tercihini yine değiştiriyor."Bakan Selçuk, bu tür bir internet altyapısı desteğinin önemine işaret ederek, bu sistemin dünyada çok az ülkede olduğunu vurguladı.EBA'da yüz binlerce video, animasyon, konu anlatımı ve on binlerce sorunun bulunduğuna dikkati çeken Selçuk, Türkiye'nin önde gelen öğretmenlerinin video kütüphanesinin olduğunu vurguladı.Ücretsiz 8 GB internetSistemin kullanılabilmesi için 8 GB ücretsiz internet hakkı sağladıklarını, dünyada bunun da olmadığını vurgulayan Selçuk, "Bu tür imkanlarla internet desteği de veriyoruz. Uzaktan eğitimimizin şu andaki merkezi televizyon çünkü internet erişimiyle ile ilgili bazı sınırlılıklar var. Biz, şunu var sayamayız. Herkes, internet, telefon, bilgisayar bulsun diyemeyiz. Bu varsayımsal bir durum." ifadelerini kullandı.Selçuk, "Siz bir bakanlıksınız. Kanal işini nasıl çözeceksiniz?" sorusu üzerine, kanal işini çözdüklerini, 6 kanal aldıklarını ve TRT ile ortak çalıştıklarını dile getirdi.Dersler pazartesi başlayacakİstanbul'da 5, Ankara'da 3 stüdyoda, yüzlerce insanın hazırlıklarını sürdürdüğüne vurgu yapan Selçuk, şunları söyledi:"Çeşitli dersler çekiliyor. Sadece dersler değil birtakım sanatsal, sportif çalışmalar, müzikle ilgili muhtevalar ve diğer dersler. İlkokul için hangi saatte, hangi dersler ne şekilde olacak bunu da burada açıklayayım. Pazartesi saat 09.00'da başlayacak. Türkçe 1. saat, 09.30'da matematik başlıyor. Bu dersler, okuldaki gibi 40 dakika değil 20'şer dakikalık sürelerde. Çünkü okulda oturmakla evde oturmak aynı şey değildir. Dolayısıyla konsantrasyon meselesi. O yüzden de daha kısa sürüyor. Salı günü de hayat bilgisi, matematik. Üç ayrı kanaldan 6 frekansta bu yayın yapılıyor. İlkokul, ortaokul lise için. Türkçe, matematik, hayat bilgisi, fen bilgisi, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce dersleri var ilkokulda. Ayrıca bir de iyileştirme programı var. İyileştirme ne demek? Mevcut müfredatın da gerisinde olan bazı öğrencilerimiz var. O öğrencilerimize de bir telafi imkanı var ayrıca. Diyelim çocuk izleyemedi, kaçırdı. Tekrar saatleri var. İlkokulun, ortaokulun, lisenin listesi ayrı. Bunların hepsi hazır. Tekrar saatleri yine yazıyor. Saat 13.30-17.30 arasında ilkokulun şu dersleri tekrar edilecektir veya ortaokulun şu dersleri. Çekimler bitti, içerikler hazır, pilot uygulamalar yapılıyor.""Dünyada en iyi Çin sonra biz geliyoruz"Öğrencilerin EBA'ya girdiği anda oluşabilecek yüklenme nedeniyle eksikliklerin olup olmadığına da bakıldığını vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:"Bu anlamda bazı eksiklikler var. Bunları tamamlamak için yatırımlara başladık. Çin bu konuda bizden iyi. Onların daha büyük bir kitleye sundukları 'Cloud Classroom' dedikleri bir anlayış var. O yapı içinde yapıyor. Dünyada en iyi Çin, sonra biz geliyoruz. Şu anda ulusal düzeyde bunu yapan nadir ülkelerden biriyiz. Onlar, 100 milyondan fazla kişiye anlık olarak, onların nüfusu da yüksek bize göre. Bizim de altyapımızı güçlendirme çalışmalarımız devam ediyor. Bu, krizlerden bağımsız bir şey eylülde başlattık. Türkiye'nin eğitim sisteminin dönüşmesi ve zamanın ruhuna göre yenilenmesi için yapıyoruz bunu. Mesela Elazığ depremi, başka depremler oldu, oradaki çocuklarımızın da telafi eksiklikleri olmasın diye çalışıyoruz. Onlar için de yüz yüze alınan eğitimler kuralı onları da rahatlattı."Ziya Selçuk, "Sınava girecek öğrenciler ne zaman sınava girecek? Sınav içeriklerinde bir soru azaltmaya gidilecek mi, güncellenecek mi sorular?" sorusu üzerine, öğrencilerin, gençlerin yaşadıkları duygunun, duygusal sıkıntının farkında olduklarını ifade etti."Sanal sınıflar""Özellikle sınav senesinde olan çocuklar için ekstra bazı çalışmalarımız var. Mesela sanal sınıflar." diyen Selçuk, şu bilgileri verdi:"Sınav senesinde olan çocuklarımız için öğretmenleriyle aynı sınıfta etkileşimsel olarak dijital anlamda buluşabilecekleri sanal sınıflarımız var. Bu sınıfları onlar için öncelikli olarak kullanacağız. Bunların takvimi hangi ilde, ne zaman, hangi saatte açılacak hazır ve yayınlanacak. Bu televizyon listesinde olduğu gibi. Hangi konular olacak, sorularda azaltmak olacak mı? Biz ölçme değerlendirme uzmanlarımızla çalıştık. Bu sınavda sadece yüz yüze alınan eğitim ve konuların içeriğinden sınav yaparsak bunun avantajı, dezavantajı, riski nedir, tüm bunlara bir baktık. Ölçme değerlendirme açısından, ayırt edicilik gücü anlamında soruların belirlenmesi ve nasıl bir soru paketi olursa bu öğrencilerimizin başarısı konusunda sanki tam yıl eğitim görmüşler gibi olacak senaryodan farklı olmaz. Bunun da ölçümlerini yaptık, bitirdik."(Sürecek)

Kaynak: AA