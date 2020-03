Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk AA Editör Masasına konuk oldu: (3)

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liseye Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ilişkin, "Eğer sağlık koşulları bunu gerektirirse ertelenebilir. Tercihim ertelememek, zamanında yapmak sınavı" dedi.Bakan Selçuk, AA Editör Masası'nda eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Hazırladıkları sınav paketlerine ilişkin bilgi veren Selçuk, "Bizim elimizde şu anda 3 tane sınav paketi var. Bu hazır, ben desem ki 'Bu paketi 5 dakika sonra hayata geçirelim', geçirebiliriz." ifadesini kullandı.Paketlerden birinin "Yüz yüze eğitim" ile işlenen konuları içerdiğini aktaran Selçuk, "Diyelim 'Yüz yüze eğitim' ile ilgili kısımda bir değişiklik oldu ve okullar açıldı. Karşımıza farklı bir senaryo çıkıyor. Bununla ilgili de bir paketimiz var. Diyelim ki bu sınav ertelendi... Bunlar olasılık yani çocuklarım şunu düşünmesin 'ertelenmeye karar verilmiş.' Hayır. Şu anda biz sadece senaryo olarak ertelemeden söz ediyoruz." diye konuştu.Selçuk, LGS ve YKS'ya ilişkin, "Eğer sağlık koşulları bunu gerektirirse ertelenebilir. Tercihim ertelememek, zamanında yapmak sınavı. Herkesin duygusal olarak bir ayarlaması var. Belli aylarda belli bir eşik var ve çocuklarım bu sınava hazırlanırken sadece akademik olarak hazırlanmıyorlar, psiko-sosyal olarak da hazırlanıyorlar. O yüzden bunların hepsini düşünüyoruz, her türlü senaryoya hazırız." dedi."Uzaktan eğitim sistemi nasıl işleyecek?"Öğrencilere her sene verdikleri örnek soruların sayısını, iki katına çıkardıklarını belirten Selçuk, "Rahatlasınlar diye yani 'Merak etmeyin daha çok örnek soru var.', 'Size daha çok yardımcı olacağız.', 'Sana sınıflarda destek olacağız.', 'Ekstra kaynaklar vereceğiz.' Bizim tarafımızdan bir eksik olmaz." bilgisini verdi.Bakan Selçuk, "Uzaktan eğitim sistemi nasıl işleyecek? EBA'ya (Eğitim Bilişim Ağı) nasıl giriş yapılacak?" sorusunu şöyle yanıtladı:"Bütün bunlarla ilgili, velilere yönelik mesela videolar ürettik. Bunları kısmen yaydık. Bir velimiz kendi çocuğu ile ilgili olarak EBA'ya ya da televizyon kanalına adım adım nasıl girecek, nereden bulacak, bütün bunların çok kısa videoları var. Bunları hazırladık. Bunları yeni ilan ettiğimiz için yani 'Programla birlikte verelim hepsini paket olarak' böyle bir niyetimiz olduğu için, bunu yapıyoruz. Televizyon kanallarıyla ilgili tüm ayrıntılar birazdan bütün televizyonlarda, haber mecralarında yer alacak. Şu anda dağıtımı yapılıyor. TRT var, alt yapısı bizi çok rahatlattı ve birdenbire 6 kanal bulmak, birdenbire işte 10 tane stüdyo bulmak..."Uzaktan eğitim verilecek kanalların frekans bilgilerinin açıklanacağını aktaran Selçuk, yarından itibaren bütün bilgilendirmeleri yapacaklarını bildirdi.Ziya Selçuk, uzaktan eğitim verilecek kanalın adının "EBA TV" olduğunu, logosunun bulunduğunu ifade ederek, ilkokul, ortaokul ve lise gibi ayrımları içerdiğini söyledi."Dersleri öğretmenlerimiz gönüllü hazırladı"Kanalların her birinde ders çizelgelerinin yer aldığına dikkati çeken Selçuk, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Televizyonlarda ihtiyaç duyulan dersleri, konuları bizim öğretmenlerimiz gönüllü hazırladı. Belirli merkezlerde, stüdyolarda, belirli okullarda öğretmenlerimiz küçük gruplar halinde çalışıyor, sonra test yayınlar yapılıyor. Hafta sonu da bütün televizyonlardaki içeriğin ve EBA alt yapısının son çalışmaları yapılacak. Belli bir şehirden, mesela belli bir yüklemeyi yapacağız, İstanbul'dan. Ne oluyor? Aynı anda diyelim ki 100 bin kişi girdi, ne oluyor? 500 bin kişi girdi, ne oluyor? Bütün bunları yapacağız. Testleri yapıyoruz, şu anda. Öncelikle televizyon üzerinden... EBA zaten bizim çocuklarımızın, öğretmenlerimizin bildiği bir konu ama EBA'ya nasıl girilir? Bununla ilgili 2 tane ayrı video yaptık. EBA'yı açtığınızda bazı simülasyonlar yaptık, animasyonlar yaptık. Bunun bir kısmını yayınladık, yayınlamaya devam edeceğiz.Bir veli için, EBA şifresi nasıl alınır? Bunu aldın, daha sonra ne yaparsın? Tabii velilerimize şunu da söylemek lazım, bu bizim ortak işimiz. Muhakkak evde bir çalışma zamanı ayarlasınlar ve muhakkak öğrencilerle, çocuklarla beraber bir ortam oluştursunlar. Belli saatlerde, özellikle bizim televizyon saatleri çocukların daha dingin oldukları, daha sakin oldukları saatlerde seçildi, o saatlerde oturup çocuğa destek olsunlar. Anne, babalardan beklentimiz çocuklarına biraz daha fazla destek olmaları. İletişim anlamında, yoksa öğretmenlik yapmalarını tabii ki beklemiyoruz."Öğretmenlerin kendi sınıfını sanal olarak toplayıp ders, ödev verebileceğini, böyle bir imkanın olduğunu vurgulayan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Bu alt yapıyı henüz güçlendiriyoruz. Çok daha büyük, milyonlarca insanın aynı anda girebileceği şekilde güçlendirme çalışmalarımız devam ediyor. O yüzden öncelikli olarak televizyon diyoruz ama EBA'dan da bu anlamda yararlanmak mümkün." diye konuştu.Bakan Selçuk, öğrencilerin EBA'ya nasıl gireceğini Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesi veya "eba.gov.tr", 444 0 632 numaralı telefondan da öğrenebileceğini kaydetti.(Sürecek)

Kaynak: AA