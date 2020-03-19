Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk AA Editör Masasına konuk oldu: (6)

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Meslek liseleri dezenfektan da üretir, maske de üretir, plastik altyapısı da var onları da üretir, mikro mekanik çalışmaları da yapar, elektrikli otomobil üretimine katkı sağlar, savunma sanayine yönelik yapar, uzay sanayine ilişkin yapar. Bunların hepsi erişilebilir." dedi.Bakan Selçuk, AA Editör Masası'nda eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu."Okullara tekrar dönülüp yüz yüze eğitim başladığında bu döneme ilişkin bir telafi eğitimi olacak mı?" sorusuna üzerine Selçuk, bu yılın "telafi yaklaşımı" ile ele alındığını, hangi hafta, hangi gün, hangi dersin işleneceğine yönelik var olan bir yıllık programın bu yıl geçerli olmadığını dile getirdi.Selçuk, şöyle devam etti:"Bu sene geçerli olan, yıl sonunda öğrencilerimizin nereye ulaşmasını bekliyorsak oraya ulaşmak için telafi paketi. Amaç bu. Yani ben ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi yıl sonunda normalde nerede olur? Hedefim nedir? Bu sorunun yanıtı neyse bizim telafi programımızın içeriği o. Yani aslında kitapta yazılı olan veyahut da yıllık programda yazılı olan konu şudur, onun için biz de bunu işleyeceğiz gibi bir şey yok. Tamamen ihtiyaç. İhtiyaç olursa hafta sonu da olabilir. İhtiyaç olursa yazın da olabilir. Bunları tamamen çalıştığımız senaryolar olarak söylüyorum. Bütün bunlara hazırlıklıyız diye söylemek istiyorum. Şu olacak diye söylemiyorum, hazırlıklıyız diye söylüyorum.""Bunlarla ilgili teknik çalışmalar da sürüyor"EBA'yı birkaç ay önce okullar başladıktan sonra bütün okullara açtıklarını anımsatan Selçuk, 23 Mart itibarıyla özel okullardaki 11 ve 12'nci sınıflar için de akademik destek yazılımlarının açılacağını aktardı.Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki çocuklarla ilgili soruya karşılık Bakan Selçuk, bunların tamamının paketin içerisinde olduğunu ve yapılabileceklerle ilgili hazırlıklarının bulunduğunu ancak bu kararın sadece eğitim değil, ticari boyutunun da bulunduğunu söyledi.Bu konularla ilgili çalışmalar bittiğinde toplumla paylaşacaklarını aktaran Selçuk, "Mağduriyet dediğiniz şeyi izliyoruz. Yani nerede, ne tür mağduriyetler var bunlara bakıyoruz. Bunlardan hangisi telafi edilebilir, edilemez, ne şekilde edilebilir, bunlarla ilgili teknik çalışmalar da sürüyor." diye konuştu."Biz maske üretiyoruz""Meslek liselerinde dezenfektan ve maske üretimine başladınız, bu konuda detay verebilir misiniz? Bu okullarda üretilen maske ve dezenfektan satılacak mı?" sorusu üzerine Selçuk, Türkiye'de mesleki eğitim, meslek liseleri, meslek eğitim merkezleri, çıraklık merkezleriyle ilgili paradigmal bir dönüşüm ve değişimin olduğuna dikkati çekti.Değişimin somut kanıtı olarak da Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bir meslek lisesinin yüzde 1'lik dilimden öğrenci almasına işaret eden Selçuk, meslek liselerinin hayatın içine girdiğini, ülkenin sorunları ve üretimle ilgilendiğini anlattı.Bakan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:"Biz maske üretiyoruz. Niye üretiyoruz? Maske de problem var ve bizim alt yapımız var. Cerrahi maske üretiyoruz. N95 standardında maske üretiyoruz. Bu çok önemli. Her yerde bulunamayan bir maske. Bunu niye üretiyoruz? Zaten bizim öğrencimizin eğitim gördüğü alan o, yani bunları üretmek. Tabi bunu sadece kitaptan görmek yetmez. Bunu üretsin çocuk. Öğretmeniyle beraber üretsin, hatta bundan mümkünse bir gelir elde etsin. Öğrenci de, öğretmen de. Biz bunun satışını, pazarlamasını da yapıyoruz ve meslek liselerinin ürettiği birtakım materyalleri, ürünleri de web sitemizde ilan ettik, satışını yapıyoruz. Mesela şimdi tek kullanımlık plastik çatal bıçak üretimine de geçiyor, bir plastik üretim alt yapısı da kurduk."Bunun dışında geçen hafta "Hakemlik Meslek Lisesi" kurduklarını belirten Ziya Selçuk, "Niye kurduk? Çünkü 130 bin maç oynanıyor yılda. İhtiyaç var yani. Futbol Federasyonu ile gerçekten tarihe geçecek bir iş yaptık." dedi."Meslek lisesi hayatın içinde olmalı"Türkiye'de sinema ve dizi sektörlerinin çok büyüdüğünü ama alt yapısında teknisyeninin olmadığına dikkati çeken Selçuk, şunları kaydetti:"Onun okulunu Kocaeli'ye kuruyoruz. Eylül'de başlıyor. Dünyanın en büyük ikinci platosu orada. Onun içine açıyoruz okulu. Denizcilikle ilgili tam da tersanenin içine okul açıyoruz. Karabük Demir Çelik içine okul açıyoruz. ASELSAN'ın içine açtık vesaire.Anlatmak istediğim şey şu, meslek liseleri dezenfektan da üretir, maske de üretir, plastik alt yapısı da var onları da üretir, mikro mekanik çalışmaları da yapar, elektrikli otomobil üretimine katkı sağlar, savunma sanayine yönelik yapar, uzay sanayine ilişkin yapar. Bunların hepsi erişilebilir. Velilerimiz şunu bilsinler, bu okullarımızda iş öncelikli bir durum da söz konusu. Yani mezun olduğunda da iş önceliği var. Bundan dolayı artık hayatın içinde üretebilir. Kendi üretim yerini açabilir ve imalathane kurabilir. Orta ölçekli bir kurum oluşturabilir. Yani bu çocuklar eskisi gibi 'sen seneye askere gideceksin, onun için işe alamayız' ile karşılaşmıyor artık. Niye? 6 sene tecil getirdik, yedek astsubaylık getirdik, döner sermaye kesintisini yüzde 15'ten yüzde 1'e indirdik ki satabilsinler diye. Bütün bunlar bize neyi gösteriyor? Bütün bunlar bize, meslek lisesi hayatın içinde olmalı ve yaptığımız şey o.""Şu anda mevcut mevzuat geçerli"Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "ücretli öğretmenlerin maaş durumlarına" ilişkin soruyu da şu şekilde yanıtladı:"Şimdi mevcut mevzuat diyor ki, ücretli öğretmenlik girilen ders karşılığı verilen bir durumdur.Dolayısıyla bizim şu andaki mevzuat içerisinde hani bunu yapmanız mümkün görünmüyor ama ülke olağanüstü bir dönemden geçiyor, istisnai bir durum söz konusu. Ne yapabiliriz, nasıl yapabiliriz süreç uzarsa, vesaire bununla ilgili birtakım çalışmalar, görüşmeler var ama şu anda mevcut mevzuat geçerli."(Bitti)

Kaynak: AA