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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Adalet temelli bir yapı üzerinde çalıştık"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye'nin dört bir yanındaki öğrencilerin benzer imkanlara sahip olabildiği, adalet temelli bir yapı üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

09.02.2020 14:22 | Son Güncelleme: 09.02.2020 14:22Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'nin dört bir yanındaki öğrencilerin benzer imkanlara sahip olabildiği, adalet temelli bir yapı üzerinde çalıştıklarını açıkladı.
Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çabamız, hiçbir çocuğumuzun yaşam koşulları ve coğrafi farklılıklar nedeniyle eğitim hakkından geri kalmaması için...Türkiye'nin dört bir yanındaki öğrencilerin benzer imkanlara sahip olabildiği, adalet temelli bir yapı üzerinde çalıştık. Hazırız. Yarını bekleyin." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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