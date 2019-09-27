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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Adıyaman'da

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Adıyaman'daki öğretmenlerle bir araya geldi.

27.09.2019 15:26Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Adıyaman'da
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Adıyaman'daki öğretmenlerle bir araya geldi.
Bakan Selçuk, Adıyaman'ın Besni ilçesindeki Osman İsot Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki bazı atölyelerin açılışını gerçekleştirdi.
Atölyeleri gezen ve okulda incelemede bulunan Selçuk, Dumlupınar İlkokulu'nu da ziyaret etti.
Daha sonra Türkiye Petrolleri Konferans Salonu'na geçen Selçuk, basına kapalı olarak gerçekleştirilen "Ziya öğretmen ile eğitim buluşmaları" adlı etkinlikte kentte görev yapan eğitimcilerle bir araya geldi.

Anadolu Lisesi, Ziya Selçuk, Adıyaman, Güncel

Kaynak: AA

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