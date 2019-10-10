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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Azerbaycan'da

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

10.10.2019 13:04Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Azerbaycan'da
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.
Cumhurbaşkanlığında gerçekleştirilen görüşmede, Azerbaycan Eğitim Bakanı Ceyhun Bayramov ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral da hazır bulundu.
Selçuk, daha sonra Bakü Ekspo'da düzenlenen 13. Uluslararası Eğitim Fuarı'nı ziyaret etti. Azerbaycan Eğitim Bakanı Bayramov'un da eşlik ettiği Selçuk, stantları gezerek bilgi aldı.
Bakan Selçuk, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, fuarın, eğitimin hem milli hem de uluslararası düzeyde zenginleşmesi için büyük fırsat olduğunu söyledi.
Benzeri etkinliklerin öğrenciler, öğretmenler ve veliler için ufuk açıcı olduğunu belirten Selçuk, "MEB olarak buradaki faaliyetleri ortaklaşa yapılması ve mesleki eğitim konusunda birlikte bazı çalışmalar yapmak için fırsat olarak görüyoruz. Bu tür sergilerin artması ve uluslararası hale gelmesi bizleri mutlu ediyor. Türkiye'deki sergilerde de Azerbaycan eğitim kurumlarının bulunmasından çok büyük memnuniyet duyacağız." dedi.

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Kaynak: AA

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