Haberler» genel» Haber

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bolu'da

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bolu'daBOLU - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve toplantı yapmak için Bolu'ya geldi.

05.08.2019 16:07
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bolu'da
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bolu'da
BOLU - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve toplantı yapmak için Bolu'ya geldi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bolu'da yapacağı ziyaret ve toplantılar için sabah saatlerinde Bolu'ya geldi. Bakan Selçuk ilk ziyaretini Aladağ Gençlik Kampı'na gerçekleştirdi. Bakan Selçuk, burada yaz boyunca kamp yapan Türkiye'nin farklı illerinden gelen öğrencilerle biraraya geldi.
Öğle yemeğini öğrencilerle birlikte yiyen Selçuk, daha sonra İl Eğitim Değerlendirme toplantısını gerçekleştirmek üzere Bolu Valiliği'ne geldi.
Bakan Selçuk, gün boyunca AK Parti Bolu İl Başkanlığı ziyareti, Ziya Öğretmenle Eğitim Buluşmaları toplantısı, milletvekilleri, hayırseverler, iş insanları ve STK temsilcileri ile akşam yemeğine katılacak.

Ziya Selçuk, Sabah, Bolu, Genel

Kaynak: İHA

Son Dakika genel Haberleri
17:43   Naim Özgünetey "Arzuhalcilik mesleğini ölene kadar yaşatacağım"
17:27   Bakan Akar, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı ile bir araya geldi
17:21   Şanlıurfa'da bayram yoğunluğu yaşanıyor
17:07   Silivri'de kavun ve bamya lezzetleri yarıştı
17:05   Gözleme yaparak öğrencilere burs desteği sağlıyor
16:08   Cengiz Sezici'ye memleketi Adana'da son veda
16:07   Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bolu'da