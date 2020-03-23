Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Bu yoğun süreçte üzülerek ifade ediyorum ki görev dağılımında...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Bu yoğun süreçte üzülerek ifade ediyorum ki görev dağılımında kendilerine güvenerek denetleme ihtiyacı duymadığım ekibin hazırladığı etkinlik saati görüntülerini ben de onaylamıyorum ve çocuklara uygun olmadığını düşünüyorum.
23.03.2020 17:04 | Son Güncelleme: 23.03.2020 17:04
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Bu yoğun süreçte üzülerek ifade ediyorum ki görev dağılımında kendilerine güvenerek denetleme ihtiyacı duymadığım ekibin hazırladığı etkinlik saati görüntülerini ben de onaylamıyorum ve çocuklara uygun olmadığını düşünüyorum." - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler : Ziya Selçuk, Politika