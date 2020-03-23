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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Bu yoğun süreçte üzülerek ifade ediyorum ki görev dağılımında...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Bu yoğun süreçte üzülerek ifade ediyorum ki görev dağılımında kendilerine güvenerek denetleme ihtiyacı duymadığım ekibin hazırladığı etkinlik saati görüntülerini ben de onaylamıyorum ve çocuklara uygun olmadığını düşünüyorum.

23.03.2020 17:04 | Son Güncelleme: 23.03.2020 17:04
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Bu yoğun süreçte üzülerek ifade ediyorum ki görev dağılımında kendilerine güvenerek denetleme ihtiyacı duymadığım ekibin hazırladığı etkinlik saati görüntülerini ben de onaylamıyorum ve çocuklara uygun olmadığını düşünüyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Ziya Selçuk, Politika

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