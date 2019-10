Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "E-Portfolyo Tanıtım Toplantısı"nda konuştu"4'te insan yüzü gören hayal gücü yüksek çocuğu da bulacağız, renklere bakıp rakamları gören çocuğu da bulacağız""Her çocuğu yolunda izleyeceğiz. Zamanı geldi, hazırlıklarımızı yaptık""İstedik ki çocuklarımız gidecekleri yere el yordamıyla değil e portfolyoyla bulsun"

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk," Bu hizmet, çocuklarımızın eğitim yaşamları boyunca farklı alanlarda yapmış olduğu çalışmalara ulaşmamıza ve çalışmaları değerlendirmemize sürdürülebilir ve süreklilik taşıyan imkan tanıyacaktır. E-portfolyo çalışmasıyla öğrenci ilgi ve merakı yıllara yayılan bir süreçte izlenebilecek bir duruma geliyor" dedi.Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında hayata geçirilen ve öğrencilerin yetenek ve kazanımlarının dijital ortamda izlenerek, değerlendirme ve yönlendirme süreçlerine kaynaklık edeceği e-Portfolyo projesinin detaylarını "E-portfolyo Tanıtım Toplantısı"nda kamuoyu ile paylaştı."Çocuklarımız, gelecekleriyle el yordamıyla değil e-portfolyo ile bulsunlar"Bakan Selçuk, çoğu kişinin yolunu el yordamıyla bulduğunu ifade ederek, "Birileri, bizi ilkokuldan itibaren gözlemlese, kendimizi keşfetmemize imkan tanısa, bizi ilgi ve yeteneklerimize göre yönlendirse, tercihlerimizi ve kararlarımızı elimizdeki verilere göre almamızı sağlasa bugün çoğumuz belki de başka yerlerde oluruz. Biz işte o el yordamını kaldırdık ve yerine e-portfolyo uygulamasını getirdik. İstedik ki çocuklarımız, gelecekleriyle el yordamıyla değil e-portfolyo ile bulsunlar. Çocuklarımızın, kaygıdan uzak bir şekilde kendilerini tanımaları, ilgi ve yeteneklerinin, disiplinler arası çalışmalarının bütünsel olarak tespiti, rehberlik ve bir üst kuruma yöneltme hizmetlerinin doğru yapılması için çalışmalarımızın bir ayağı da e-portfolyodur" diye konuştu.Çocukların eğitim yaşamı boyunca yaptığı çalışmalar izlenebilecekÖğrencilerinin okul yaşamı boyunca akademik, sosyal, sportif ve kültürel alanlarda birçok sonuç elde ettiğini belirten Selçuk, "Öğrencinin aldığı sonuçlar, bir yandan kendi çağ nüfusu içinde ne anlama geldiği diğer yandan da çocuğun yıllar içerisinde nasıl bir hikayesi olduğunu ortaya koyar. 2023 Eğitim vizyonu kapsamında erken çocukluktan mezuniyete kadar çocuklarımızın izlenmesi, değerlendirilmesi, geliştirilmesi, yönlendirilmesi amacıyla her çocuğumuz için bir e-portfolyo oluşturduk. Bu hizmet, çocuklarımızın eğitim yaşamları boyunca farklı alanlarda yapmış olduğu çalışmalara ulaşmamıza ve çalışmaları değerlendirmemize sürdürülebilir ve süreklilik taşıyan imkan tanıyacaktır" şeklinde konuştu.e-okul sistemine kayıtlı her öğrencinin e-portfolyo sistemine kayıtlı olacakSelçuk, e-portfolyo çalışmasıyla öğrenci ilgi ve merakının yıllara yayılan bir süreçte izlenebilecek bir duruma geldiğini vurgulayarak, " Bu da bir sonraki eğitim kademesinde yapılacak tercihlerin geriye dayalı olarak yapılmasını ve kararların bu suretle alınmasını kolaylaştırıyor. Okul ve okul dışı yaşamın entegrasyonunu da bütünleştirilmesini e-portfolyo vasıtasıyla sağlama imkanına kavuşacağız. E-okul sistemine kayıtlı her öğrencimiz, e-portfolyo sistemine kayıtlı olmakla birlikte e-okul veli bilgilendirme sistemi üzerinden veliler, öğrencisinin portfolyosuna erişim de sağlayabilecek. Öğrencilerimizin sistem içinde bugüne kadar görülmeyen ama öğrencinin asıl kendisi olan yönlerinin de görünür hale getirildiği, bu karmaşık verilerin analiz edildiği, öğrenciyi bütünsel olarak ele almamıza imkan tanıyan ve onu geleceğe hazırlamamız için bize veri kaynağı olan bir hizmettir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA