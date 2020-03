Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Editör Masasına konuk oldu: (1)

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip koronavirüs önlemleri ile ilgili sürecin uzamasıyla ilgili de hazırlık yaptıklarını belirterek, "Öğretim dönemi tamamen kapandı mesela, bunu sadece olasılık olarak söylüyorum, bizim görevimiz bunun hazırlıklarını yapmak, her şeye hazır olmak, senaryoların ötesinde bütün iş ve işlemleri adım adım hayata geçirmek." dedi.Bakan Selçuk, AA Editör Masası'nda eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu."Tatil süreci uzayabilir mi?" sorusu üzerine Selçuk, öncelikle ara tatili öne aldıklarını, ikinci haftanın tatil olmadığını söyledi.Selçuk sürecin, okulda yapılan bir eğitimin eve yansıması olduğunu belirterek, "Tatil değil, uzaktan eğitimden bahsediyoruz. Bunun uzayıp uzamaması konusu tümüyle Bilim Kurulunun dünyadaki gelişmeleri ve Türkiye 'deki verileri de izleyerek alacağı tavsiye kararları doğrultusunda ortaya çıkacak." diye konuştu.Bakanlıkların kararları tek başına değil eş güdümle aldığını, her bakanlığın işinin diğer bakanlığın işini etkilediğini vurgulayan Ziya Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:"O yüzden bu sürecin uzaması ya da uzamamasına ilişkin hazırlıklarımız, senaryolarımız var. Biz diyoruz ki, önümüzdeki hafta uzaktan eğitimi yaptık, hemen ertesi hafta ders başladı. Bununla ilgili hazırlığımız var. Diyelim ki bu süreç uzadı, bununla ilgili hazırlığımız var, daha da uzadı ve öğretim dönemi tamamen kapandı mesela, bunu sadece olasılık olarak söylüyorum, bizim görevimiz bunun hazırlıklarını yapmak, her şeye hazır olmak, senaryoların ötesinde bütün iş ve işlemleri adım adım hayata geçirmek. Bizim yaptımız şey bu. Acaba şöyle mi, böyle mi olacak diye sorulabilir. Önümüzdeki tabloya anlık olarak bakıyoruz ve sürekli bir olasılık diyagramı üzerinde, 'şu olursa, bu olursa bu olmazsa' diye farklı senaryolar geliştiriyoruz. Bu öğretmen eğitimiyle, ölçme değerlendirmeyle, dijital alt yapıyla, sınavlarla, uzaktan öğretimle, televizyon kanallarıyla hepsiyle ilgili senaryolarımız var. Kaç stüdyomuz olacak, burada kaç teknik eleman gerekiyor, kaç öğretmen sürdürülebilir şekilde bu süreci yönetebilir, bütün bunların hepsinin matrisi çıktı, bu matris üzerinde çalışıyoruz.""Önemli olan öğrencileri dezavantajlı duruma sokmamak"Bakan Selçuk, "Bilim Kurulu tatili uzatma kararı alırsa ve bu, eğitim döneminin kapanması şeklinde olursa ne olur?" sorusuna şu yanıtı verdi:"Bütün vatandaşlarımız şundan emin olsunlar, biz çocuklarımızın, öğrencilerimizin hukukunu her zaman koruruz. Önemli olan onları dezavantajlı bir duruma sokmamak. Uzaktan eğitimin elbette yürütülmesi söz konusu, ama biz sınavı yüz yüze yapılan eğitimlerden yapacağız. Yani rahat olun, zaten yüz yüze aldığınız, çalıştığınız konular var. Ayrıca biz size destek oluyoruz, televizyon kanalıyla, EBA'yla, Youtube içeriğiyle vesaire, size destek oluyoruz. Bu anlamda endişe etmeyin. Senaryo ne olursa olsun, aniden bir dönem kapandı gibi bir karar almıyoruz. Biz yayılım stratejilerine bakıyoruz, yani nasıl bir yayılma gösteriyor, hangi hızla gösteriyor bizim bunlarla ilgili eğitimsel tedbirlerimiz ne olabilir, bunlarla ilgileniyoruz. O yüzden de bu kararları alırken mesela okulları kapatma kararını alırken bir ihtimal üzerinden gittik, başka ülkelerle karşılaştırma yaptık. Filanca, falanca ülkede şu hızla şu şekilde yayılıyor, orada alınan tedbir paketi bunlar, getirilen kısıtlamalar şunlar, bu tedbirlerin olduğu ülkelerle, tedbirlerin zayıf ya da hiç olmadığı ülkelerde yayılım nasıl gelişiyor? Bütün bunlara baktığımızda hemen okulu kapatma kararı aldık. Bu yayılımı azaltmak için aldık bunu.""Dünyada 1 milyara yakın öğrenci okula gitmiyor"Bakan Selçuk, dün İngiltere'de de okulların kapandığını belirterek, "Dünyada dün itibarıyla 900 milyon öğrenci okulda değil yani 1 milyara yakın öğrenci okula gitmiyor bütün dünyada. Bu sayı artacak. Bir taraftan da Çin ve bazı ülkelerde yayılım düşmeye başladı, tedavi ihtimalleri yükselmeye başladı, bazı olumlu haberler geliyor. Bütün bunları büyük fotoğrafta değerlendirip ona göre karar almamız lazım ki onu yapıyoruz." dedi.Selçuk, yarın okula dönülmesi halinde buna da hazır olduklarını vurgulayarak, şunları söyledi:"Yarın okula döndük hiçbir problemimiz yok. Bütün öğretmenlerimizle moral, motivasyon içinde neye ihtiyacımız varsa bunu sürdüreceğiz. Aksine destekleme ve yetiştirme kurslarını, tamamen bu virüsten dolayı ortaya çıkan telafi ihtiyaçlarını gidermeye yönelik hale getiren bir program hazırladık. Uzaktan eğitim yapıyoruz ama öğrenciler okuldan uzaklaşmasınlar, motivasyonları düşmesin, eğitsel olarak onları meşgul edelim, eğitimsel ihtiyaçlarını karşılayalım, bundan dolayı yapılıyor. Yoksa sadece televizyonla eğitimle bizim tam bir eğitim yapmamız söz konusu olamaz. Bunun farkındayız. Fakat tedbirimizi almak zorundayız. Çin'in dışında ulusal düzeyde bu tür bir uzaktan eğitimle bütün topluma eğitim veren bir ülke yok, Türkiye var. Bu konuda da biraz yatırımları artırarak, alt yapıyı güçlendirerek çok daha iyi noktaya geleceğiz. Bazı eksiklikler olur, yeni geçiyoruz, çalışıyoruz, ama elimizden geleni yapıyoruz, daha fazlasını yapacağız, biz şikayet makamı değiliz, çözüm üretiyoruz. Bu anlamda çocuklarımızın psikolojisini de düşünerek, 'yüz yüze almadığım eğitimle ilgili sınav olursa acaba sıkıntı olur mu, yapamazsam' endişelerini azaltmak ve aileleri de rahatlatmak için böyle kararlar alıyoruz. Bu eğitsel bir kararın ötesinde psikolojik bir karar bu."Selçuk, bir başka soru üzerine, "Öğrencilerim yüz yüze hangi konuları aldılarsa sınav içerikleri de onlardır, net. Bu bir kural." ifadesini kullandı.Bakan Ziya Selçuk, televizyonda verilecek eğitimin, yüz yüze işlenen geçmiş konularla da bağlantılı olacağını kaydetti.(Sürecek)

Kaynak: AA