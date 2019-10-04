Haberler » genel » Haber

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Eğitim meselesine herkesin gönülden katkı verdiğini biliyorum"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Eğitim meselesine herkesin gönülden katkı verdiğini biliyorum"ESKİŞEHİR - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eskişehir'de katıldığı okul açılışında yaptığı konuşmada, "Türkiye'de eğitimde fiziksel alt yapının, dijital alt yapının ve insan kaynaklarına ilişkin...

04.10.2019 22:32
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Eğitim meselesine herkesin gönülden katkı verdiğini biliyorum"
ESKİŞEHİR - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eskişehir'de katıldığı okul açılışında yaptığı konuşmada, "Türkiye'de eğitimde fiziksel alt yapının, dijital alt yapının ve insan kaynaklarına ilişkin alt yapının giderek zenginleşmesi, daha değerli hale gelmesi için elimizden geleni ziyadesiyle yapmaya çalışıyoruz" dedi.
Eti Şirketler Grubu kurucusu Firuz Kanatlı'nın eşi Gülay Kanatlı'nın adının verildiği 'Gülay Kanatlı Ortaokulu' hizmet binasının açılış törenine katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye'de devlet olarak çok sayıda okul yaptıklarını söyledi. Konuşmasında, "Bu güzel şehirde bu tür açılışlar bu tür hizmetler, emin olun ülkemizin geleceği için büyük umutları yüreklerimizi dolduruyor" diyen Bakan Selçuk, sözlerine şöyle devam etti:
"Biz bundan çok mutlu oluyoruz. Bu güzel şehirde bu tür okulların sayısının artması, eğitimin kalitesinin yükselmesi bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Türkiye'de çok sayıda devlet olarak okul yapıyoruz. Devlet olarak birçok binayı inşa ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak önümüzdeki süreçte eğitimde Türkiye'de eğitimde fiziksel alt yapının, dijital alt yapının ve insan kaynaklarına ilişkin alt yapının giderek zenginleşmesi, daha değerli hale gelmesi için elimizden geleni ziyadesiyle yapmaya çalışıyoruz. Bir ülke ödevi olan, bir millet ödevi olan eğitim meselesine herkesin gönülden katkı verdiğini biliyorum. Emeği geçen bütün öğretmenlerime özellikle teşekkür ediyorum. Anne, baba velilerimize teşekkür ediyoruz. Buradaki yöneticilerimizin yol göstericiliğine teşekkür ediyorum. Türkiye'de örnek çalışmalar çıkaran bir il olarak Eskişehir'in bu numuneliğini devam ettirmesinin önemini vurgulamak isterim. Eğer bizim bu tür okulların yapımında üzerine düşen görevler varsa bunu hayata geçirmek için azmettik."
Konuşmaların ardından okulu gezen Bakan Selçuk ve beraberindeki heyet, öğrencilerin çalışmalarını inceledi.
Düzenlenen etkinliğe, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü, Eskişehir İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Eskişehir İl Jandarma Komutanı İlhan Şen ve Eti ailesi ile çok sayıda davetli katıldı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:

Ziya Selçuk, Eskişehir, Türkiye, Genel

Kaynak: İHA

Son Dakika genel Haberleri
01:03 Van usulü bowling
00:53 Acının en tatlı hali eğlenceye dönüştü
00:48 Felçli geldiği barınağın ömür boyu misafiri oldu
00:42 Rize'de 90 kiloluk orkinosa büyük ilgi
00:39 Kazdağları'nda villa yapımı için 2,5 milyon zeytin ağacı kesildi, acı tablo havadan görüntülendi
00:23 Atatürk Üniversitesi Roket Takımı, 575 takım arasında ilk 10'a girmeyi başardı
00:20 Evlat nöbeti tutan ailelerin HDP önündeki oturma eylemi 32'nci gününde