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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Eskişehir'de

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

04.10.2019 19:40Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Eskişehir'de
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.
Bir dizi etkinlik ve açılış için Eskişehir'e gelen Selçuk, Anadolu Üniversitesi (AÜ) Yunus Emre Yerleşkesi'ndeki Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen "Ziya Öğretmenle Eğitim Buluşmaları" programının ardından AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı makamında ziyaret etti.
Bakan Selçuk'a, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan ve İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt eşlik etti.
Daha sonra AK Parti Eskişehir İl Başkanlığına geçen Selçuk, partililerle bir araya geldi.
Buradaki toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi.

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Kaynak: AA

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