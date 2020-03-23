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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Etkinlik saati görüntülerini onaylamıyorum"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim etkinlik saatinde izletilen Eski Başbakan Adnan Menderes'e ilişkin görüntüler hakkında "Etkinlik saati görüntülerini ben de onaylamıyorum ve çocuklara uygun olmadığını düşünüyorum.

23.03.2020 17:04 | Son Güncelleme: 23.03.2020 17:04
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim etkinlik saatinde izletilen Eski Başbakan Adnan Menderes'e ilişkin görüntüler hakkında "Etkinlik saati görüntülerini ben de onaylamıyorum ve çocuklara uygun olmadığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Twitter hesabından, TRT-EBA TV'de "Adnan Menderes"e ilişkin animasyondaki eski Başbakan Menderes'in idam edilmesine ilişkin görüntüler hakkında paylaşımda bulunan Selçuk, bir haftada üç yeni kanal kurup içeriklerini hazırlamak için kendisi ve ekibinin büyük bir gayretle çalıştığını belirtti.
Dersleri merkez alarak yüzlerce çekimin tamamını kontrol ettiklerini aktaran Selçuk, şunları kaydetti:
"Bu yoğun süreçte, üzülerek ifade ediyorum ki görev dağılımında kendilerine güvenerek denetleme ihtiyacı duymadığım ekibin hazırladığı etkinlik saati görüntülerini ben de onaylamıyorum ve çocuklara uygun olmadığını düşünüyorum. Nasıl ki okullarımızdaki içeriklere hassasiyet gösteriyorsak, yayınlara da göstereceğiz. Hepimiz için yeni ve zorlu bir süreç. Bu konuda sizlerin de anlayışınızı rica ederim. Gözden kaçırdığım birkaç dakikalık bir görüntünün üzerine titrediğim sisteme verdiği zararı konuşuyor olmanın ne kadar rahatsız edici olduğunu anlatamam."

Kaynak: AA

Etiketler : Adnan Menderes, Ziya Selçuk, Menderes, Güncel

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