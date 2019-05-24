Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, genç tenisçileri kabul etti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
, BNP Paribas
Dünya Takım Kupası'nda üçüncü olarak paralimpik tenis tarihimizde bir ilki gerçekleştiren Tenis
Junior Milli Takımımızı, makamında ağırladı.
Bakanlık binasında gerçekleşen kabulde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakan Yardımcısı Mahmut Özer
, Türkiye
Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı (TBESF) Arif Ümit Uztürk, Tenis Milli Takım Antrenörleri Ayhan Çelik
ve Serkan
Üstündağ, Milli tenisçilerimiz Emirhan Toper ile Yunus Emre Arslan
yer aldı.
TBESF Başkanı Uztürk, sporcular ve antrenörlerle sohbet eden Bakan Ziya Selçuk, milli sporcularımıza hediyeler verdi.
Ziyaretin sonunda Başkan Uztürk tarafından Bakan Selçuk
'a milli takım forması hediye edilirken konuklar hatıra fotoğrafı çektirdi. - ANKARA
BNP Paribas
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, Politika
Kaynak: İHA