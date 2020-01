Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Hatay Valiliğini ziyaret etti Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, " Hatay 'da eğitim meselesini yükseltmek ve çocuklarımızın geleceğe daha umutlu olarak bakması konusunda gereken her türlü tedbiri almak vazifemizdir." dedi.Bakan Selçuk, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı ziyaret ederek, Valilik Şeref Defterini imzaladı.Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Selçuk, Hatay'ın eğitim meselesini masaya yatırmak ve eğitimin çok yönlü değerlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunmak için kentte olduklarını söyledi.Bakan Selçuk, şöyle devam etti:"Hatay'da eğitim meselesini yükseltmek ve çocuklarımızın geleceğe daha umutlu olarak bakması konusunda gereken her türlü tedbiri almak vazifemizdir. Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu anlamda dersimizi çalışıyoruz, ödevlerimizi yapıyoruz ve daha da başarılı olabilmek içinde yerinde gözlemler yaparak, istişarelerde bulunarak birtakım çalışmaları yapmayı önemsiyoruz."Yerinde yaptıkları değerlendirmelerin çok daha somut planlamalar oluşturulmasını sağladığını aktaran Selçuk, kentteki çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti. Bakan Selçuk, gereken her türlü ihtiyaç konusunda daha yüksek bir farkındalıkla gayret göstereceklerini de söyledi.Hatay Valisi Rahmi Doğan da Milli Eğitim Bakanı Selçuk'u Hatay'da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.Hatay'da, 2011 yılında başlayan Suriye'deki olaylar sebebiyle birtakım sorunlar yaşadıklarını, ancak Bakan Selçuk'un destekleriyle kent olarak bu sorunları geçen yıl aştıklarını vurgulayan Doğan, "İnşallah bu yıl ki yatırımlarla da bunları tamamlamış olacağız. Bizim çocuklarımız Suriyeli çocuklarla birlikte aynı sınıflarda eğitim öğretim görüyorlar. Bu çocukları geleceğe hazırlıyoruz. Teknik donanım, bina anlamında yapılması gereken ne varsa bunların tamamını bakanlık olarak, valilik olarak, milli eğitim müdürlüğü olarak yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Amacımız, eğitimde kaliteyi arttırmak, çocuklarımıza nitelikli bir eğitim sunabilmek." diye konuştu.Konuşmaların ardından Bakan Selçuk ve beraberindekiler, Valilik Toplantı Salonu'nda basına kapalı gerçekleşen "İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.