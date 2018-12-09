Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk İzmir'de (2)

EĞİTİM VİZYONU ÇALIŞTAYDA ELE ALINDI Milli Eğitim Bakanı
(MEB) Ziya Selçuk
, Çeşmede'de bir otelde düzenlenen '2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı'na katıldı. İzmir
Valisi Erol Ayyıldız
ile İl Milli Eğitim Müdür Ömer Yahşi
, AK Parti İzmir Milltevekili Alpay Özalan
'ın da katıldığı çalıştay, basına kapalı olarak gerçekleşti. Okul müdürleri ile çok sayıda eğitimcinin hazır bulunduğu çalıştayda, İzmir'de eğitim alanındaki gelişmeler konuşuldu. Bakan Selçuk
, buradaki toplantının ardından Konak
'ta bulunan Atatürk Kültür Merkezi
'nde, okul müdürleri ile bir araya geldi. Burada yapılan toplantı da basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
Umut KARAKOYUN/İZMİR,
Alpay Özalan,İzmir,Ziya Selçuk
09 Aralık 2018 Pazar 15:31